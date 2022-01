Ana Terradillos y Patricia Pardo, el divertido 'pique' de las sustitutas de Ana Rosa Quintana por anunciar 'El Gordo'

Como cada 22 de diciembre, prácticamente todo el país está pendiente del sorteo de la Lotería de Navidad y las presentadoras de televisión no son una excepción. Ana Terradillos y Patricia Pardo, sustitutas de Ana Rosa Quintana al frente del magacín matinal, han compartido con sus compañeros y con la audiencia del programa cuál es el amuleto en el que confían en una fecha tan señalada, pero sobre todo han mantenido un simpático rifirrafe a lo largo de la mañana para anunciar el número premiado con 'El Gordo' en su espacio.

Finalmente, ha sido Patricia Pardo quién ha compartido con todos los seguidores el número agraciado: "Qué contenta estoy, tanto amuleto tenía que servir para algo". Ha expresado tras mostrar todos los complementos que le dan suerte. "Llevo esta medallita del bautizo de mi hija y la Virgen del Remolino que es la patrona del Molar", afirmaba Patricia justo antes del gran anuncio. Por otra parte, la presentadora, que se ha confirmado como la más supersticiosa del programa, ha enseñado uno de los más de 17 números con los que jugaba, entre ellos, uno comprado en la isla de La Palma. También ha revelado que no le gusta nada compartir los décimos y que sus números de la suerte son el 7 y el 9. Entre las tradiciones que ha seguido se encuentra pasar sus décimos por la tripita de una compañera de la redacción que está embarazada, también ha revelado que considera que da buena suerte beber queimada, típica de su Galicia natal.

Ana Terradillos ha explicado que, aunque "no es muy de amuletos" sí es un poco supersticiosa, y tiene un colgante con una piedrecita que ha confesado no quitarse nunca porque cree que le da buena suerte. Aunque ha sido después cuando la presentadora de El programa de Ana Rosa ha revelado cuál es el objeto con un mayor significado para ella e imprescindible en el día de la Lotería de Navidad. Sin dudarlo, la conductora del magacín ha mostrado ante la cámara su pertenencia más preciada: "Es una caja de filigrana que compré con mi padre en Jerusalén, que es mi ciudad favorita", ha dicho la periodista de 48 años, añadiendo que se trata de un lugar en el que puedes encontrar todo aquello que busques.

"Es del siglo XIX y a mí me da mucha suerte porque aquí meto mis deseos", ha continuado Ana Terradillos visiblemente ilusionada y ante la mirada atenta de sus compañeros de mesa, atónitos ante la pieza orfebre elaborada con hilo de plata que estaba mostrando la presentadora. "He metido mi numerito de la suerte, esto queda para mí y para Patricia (Pardo) que también lo sabe", ha especificado Ana Terradillos recalcando la buena sintonía que existe entre ella y la colaboradora del matinal, que ya conocía de antes la existencia de su amuleto particular y que se ha autodenominado "muy supersticiosa". La presentadora ha expresado que se trata de algo que casi nunca saca de casa porque "le da mucha cosa". De hecho, la sustituta de Ana Rosa Quintana ha desvelado que la tiene habitualmente es su mesilla de noche y que, por eso, la caja guarda algunos de sus secretos más personales: "Esta caja sabe muchas cosas de mí, aunque Patricia sabe alguna también", ha bromeado Ana Terradillos mientras concluía una de las anécdotas más curiosas sobre la relación de los presentadores de televisión con la Lotería de Navidad.

