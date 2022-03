Isabel Rábago y otros compañeros, a un número de celebrar el Gordo de la Lotería

Como cada 22 de diciembre la Lotería de Navidad fue todo un acontecimiento, sobre todo, para los afortunados que consiguieron hacerse con alguno de los muchos y tan deseados premios. Sin embargo, el número que hace tan felices a algunos, puede convertirse en el tormento de otros y esto es justamente lo que ha ocurrido con una gran cantidad de periodistas y trabajadores de la industria audiovisual de nuestro país, a quienes no les ha tocado "el Gordo" por tan solo un dígito. Rostros tan populares como el de la colaboradora de Telecinco Isabel Rábago lamentaban que tan solo un número 2 le separase de los 400.000 euros de premio. Una pena que compartían otros como José Enrique Monrosi y Carlos Marín (La Sexta) o Victoria Calerio (Real Madrid TV) y que tiene su explicación en que todos compartían el número de Mediapro.

VER GALERÍA

El premio mas cotizado de la última Lotería de Navidad fue a parar al número 72.897, con agraciados en varios puntos del país, como punta Umbría (Huelva) Reus (Tarragona) Granada o Madrid. Sin embargo, los trabajadores de la productora Mediapro no corrieron la misma suerte que los agraciados por muy poco, ya que, el décimo con el que jugaban era el 74.897. De hecho, ha sido precisamente porque se trataba de un número de empresa que muchos de los rostros habituales de la televisión han corrido la misma suerte, lamentando un nuevo mal revés de este tan poco querido año 2020.

"Estaba tan ricamente estudiando cuando ha salido el Gordo y…qué número ha salido: el 72.897. Atentos porque, ¿cuál tengo yo? El 74.897", explicaba en un vídeo Isabel Rábago sin dar crédito a lo que le acababa de pasar. "¿Por un 2?", continuaba lamentándose: "¡Si es más complicado tener este décimo que el Gordo! Bueno, esto es lo más cerca que voy a estar yo en la Lotería del Gordo, ¡por lo menos creo que me tocan 20 euros! Pues nada, yo tan feliz, como si me hubiera tocado… total, es lo más cerca que voy a estar", concluía la comunicadora tomándose la situación con el mejor humor posible y, probablemente al igual que muchos, con la mente en la Lotería del Niño.

VER GALERÍA

Otros periodistas a los que la Lotería les ha jugado malas pasadas

La emoción frente a la posibilidad de volverse millonario gracias a la Lotería hace que a veces, más de uno haya caído en un error. Fue lo que le ocurrió a una reportera de Televisión Española llamada Natalia Escudero el año pasado cuando, mientras estaba cubriendo la noticia desde una administración en Alicante, pensó que ella también era una de las afortunadas. Sin pensárselo dos veces y en una conexión en directo con María Casado, la periodista comenzó a anunciar con euforia que ya no necesitaba volver al trabajo y que al día siguiente no pensaba ir. Sin embargo y para chasco de la periodista, al poco tiempo descubrió que en realidad había caído en un error y que, aunque le había tocado un pellizco, no se trataba de una cantidad suficiente como para dejar a un lado su vida laboral.

