Ana Terradillos explica por qué lleva un dedo vendado: 'Me mordió un perro'

Ana Terradillos sufrió un desagradable percance el lunes por la tarde mientras paseaba con su perrita Trufa por Madrid. "Tuve un incidente en el parque con los perritos y me mordió un perro", contó el martes por la mañana al aparecer en el plató de La mirada crítica con el dedo pulgar de su mano izquierda vendado. "También mordió a Trufita, a mi perra... se enzarzaron e hice lo que no hay que hacer, metí la mano y me dio un bocado", añadió.

La periodista vasca, de 51 años, aprovechó lo ocurrido para agradecer en directo la labor que hace el personal sanitario de nuestro país. "No solo quiero agradecer cómo me atendieron a mí, si no cómo atienden a todo el mundo. Estaba el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz lleno de médicos jóvenes con muchas ganas. Creo que siempre es bueno subrayar la labor que hacen nuestros médicos. Más deberían pagarles por esta labor que hacen de forma habitual todos los días", finalizó.

El gran momento profesional que vive Terradillos coincide con una etapa personal muy placentera al lado del galerista Jorge Alcolea, director del Salón de Arte Moderno. A pesar de no estar casados, la comunicadora se refiere a él como "su marido", pues llevan saliendo juntos desde 2013.

La pareja no tiene hijos en común. Terradillos ha bromeado en alguna ocasión sobre lo pequeña que es su familia porque su única hermana, Esti Terradillos, que es logopeda, tampoco tiene descendencia. "Somos cuatro gatos", ha dicho entre risas. Alcolea, por su parte, tiene tres hijos: Francesca, que ha estudiado marketing y ADE, y es la encargada de gestionar el branding y las redes sociales de las galerías y el SAM; y dos chicos más pequeños que todavía están en la universidad.