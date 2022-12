El conflicto entre El Puma y sus hijas mayores que dura más de tres décadas El artista se ha referido de nuevo a la nula relación que tiene con sus hijas Liliana y Lilibeth, con las que no ha hablado en años

Hace casi tres décadas que el cantante El Puma está distanciado de sus dos hijas mayores, un conflicto que ha vuelto a centrar la atención estos días tras las duras declaraciones que han hecho Liliana y Lilibeth Rodríguez y que han recibido la respuesta del intérprete. “Le huyo al escándalo” respondió el veterano artista en declaraciones al programa ¡Siéntese quién pueda!, de la cadena Unimás. Con dureza aseguró que el conflicto lo provocaron sus hijas y se mostró molesto cuando se le cuestionó acerca de su papel como padre. “Dime qué padre no tiene errores, un padre que tiene que trabajar siete días a la semana, verlas a lo mejor los fines de semana que tienes que ir a cantar. Tú te conviertes en un proveedor. El rol de la madre con los hijos es mucho más importante” aseguró, apuntando además que su manera de actuar fue producto de las circunstancias.

“Viajé mucho, me casé nuevamente y me dediqué a este nuevo matrimonio. Yo tenía que atender a Génesis (su hija menor), que era la que estaba más pequeña de todas y bueno, tenemos 35 años juntos Carolina (su mujer) y yo. De esto, hace 35 años que yo pasé la página", dijo. No descartó sin embargo una reconciliación aunque matizó que si se produjera, sería en privado, “sin un show mediático". El conflicto entre José Luis Rodríguez, conocido artísticamente como El Puma, y sus hijas mayores surgió hace unas tres décadas y desde entonces la relación entre los tres ha estado marcada por la tensión. ¿Qué ocurrió entre ellos?

El inicio del distanciamiento

Liliana y Lilibeth Rodríguez, también artistas, nacieron del primer matrimonio del artista con la actriz y cantante Lila Morillo, con quién tuvo una relación que duró más de 20 años. Contrajeron matrimonio civil el 27 de junio de 1966 y, tras formar una familia y participar juntos en discos, telenovelas y algunas giras de conciertos, se divorciaron en 1986. Un año más tarde, Rodríguez inició una relación con Carolina Pérez, de la que le separan 25 años de edad y con quien tuvo a su hija Génesis (nació en 1988), que se ha convertido en una reconocida actriz. Esta nueva relación habría sido, opina el artista, el inicio del distanciamiento con sus hijas mayores pues, según dijo, habían hablado mal de su mujer y su hija lo que le llevó a marcar distancia con ellas.

“Ellas saben lo que hicieron. Ojalá saliera de su parte y dijeran: ‘Cometimos este error contra Carolina y Génesis’ porque no era contra mí la cosa realmente, era contra la persona que yo amo y eso para mí no puede ser”, dijo hace unos meses el artista en el programa de televisión Ventaneando. El intérprete reiteraba que después de más de treinta años quizá era momento de que reflexionaran y arreglaran las cosas. “Ya pasen la página, hay que soltar, si no se suelta eso, vamos a pasar toda la vida así” comentó. Ni siquiera el doble trasplante de pulmón al que fue sometido el intérprete en 2017 logró la reconciliación.

Sus hijas han negado los reproches de su padre, pidiéndole que deje de culparlas y de mencionarlas en público. Liliana ha explicado que no contó con el apoyo de su padre cuando recurrió a él en medio de una época personal convulsa tras su separación (tuvo problemas con el alcohol). Dijo además que se han sentido ignoradas por la mujer de su padre pues ni siquiera sabían lo que ocurría cuando le operaron. “Él siempre quedó corto como esposo y como papá. No nos quiere para nada. Cuando él estaba internado en el hospital yo no sabía ni siquiera donde estaba”. Unas duras palabras que dirigió además a la mujer del artista.