El emocionante reencuentro de Verdeliss con su bebé tras separarse de ella por primera vez

Estefanía Unzu, más conocida como Verdeliss, es una de las influencers más reconocidas a nivel nacional, con más de un millón y medio de seguidores. Pero a pesar de la fama y los éxitos que ha cosechado, como persona que es también tiene momentos malos. Y es que, la mamá de ocho hijos -la última Deva, casi recién nacida y que vio la luz el pasado mes de febrero- vivía esta semana las peores 24 horas.

¿El motivo? La separación de la pequeña de la casa, después de estar pegada a ella diez meses, a causa de continuar con sus proyectos profesionales. Sin embargo, eso ya es agua pasada y Verdeliss ha decidido compartir el momento tan emotivo que han vivido con el reencuentro entre su linda Deva y ella.

La propia influencer mostraba hace unos días a todos sus seguidores el dolor que le había provocado separarse de su niña a través de un vídeo, en el que contaba que se sentía culpable por haberse marchado a Madrid -para acudir a eventos y presentaciones de trabajo-, y haberla dejado en Pamplona con el resto de su familia. Al poco tiempo de haberse visto desolada, Verdeliss ha recuperado la felicidad y ha enseñado lo emotivo que ha sido el reencuentro de las dos, tras estar separadas durante 24 horas.

Un vídeo en el que Deva se emociona al verla y en el que Estefanía la ha achcuchado nada más tenerla entre sus brazos: "Reencuentro tras un día sin vernos. Os juro que nunca, la había visto así. Deva tiene 10 meses y me siento una privilegiada por haber mantenido una 0% separación hasta este momento", escribía Verdeliss en la publicación de su vídeo.

Cuando Deva nació, la exconcursante de la sexta edición de Gran Hermano VIP se comprometió a no separarse de ella en los nueve meses posteriores al nacimiento: "Esto se traduce en mucho apego, mucho contacto, lactancia materna...", explicó en su día, lo que se conoce como exterogestación, es decir, no alejarse del recién nacido después del parto ya que este no se vale aún por sí solo.

Y Verdeliss lo ha conseguido, de ahí su orgullo y sus palabras de "una 0% separación". Sin embargo, ha reivindicado la importancia que tiene que los trabajos respeten estos meses de la madre con el bebé: "No sé si lo he dicho suficiente ya: bajas maternales que respeten mínimo el período de exterogestación". A esto último, la exconcursante añadía: "Somos su refugio, consuelo, protección, amor…y no, no nos quieren solo por la teta", mostrando también su indignación.

Verdeliss se defiende de las críticas

Tras su regreso a Pamplona y su reencuentro con la pequeña Deva, muchas han sido las críticas y los juicios de valor que le han llegado por su papel de madre. Ante estos comentarios, Verdeliss ha lanzado un contundente mensaje en el que se ha defendido de los que le han juzgado, asegurando que ella no es "la mejor madre del mundo, ni aspiro a ello…me vale con a veces sobrevivir".

"Y que me chirrían barbaridad los juicios no pedidos…que por regla general portan una coletilla maliciosa. Quizás no somos conscientes ¿y si nos los ahorramos?", decía, agregando que tampoco quiere que se le halague "gratuitamente", sino que "se trata de hablar cuando tus palabras sean más bonitas que el silencio". "En esto de la crianza, pocas cosas hay escritas! Y ya cargamos demasiada mochila de culpabilidad y cuestionamientos…qué mejor que unirnos, reforzarnos, empoderarnos!", continuaba, para finalizar que lo ve como una "batalla perdida, pero aquello que procuro en mi vida, lo aplico en mis redes".