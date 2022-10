Verdeliss habla por primera vez del bebé que perdió antes de tener a su octavo hijo

Loading the player...

Fue el pasado 8 de febrero cuando la pequeña Deva vino al mundo, llenando de alegría a Verdeliss y su marido, Aritz Seminario. Su octavo hijo llegaba en un momento complicado para ellos, pues, tal y como la influencer ha revelado ahora, acababan de pasar por la traumática experiencia de perder a un bebé. Así lo ha contado la propia Verdeliss a través de un desgarrador vídeo, una grabación que, asegura, le ha costado mucho compartir. "Me planteé mucho si subir esto…supongo que en su momento me arrolló la culpa, la tristeza y pensar que de alguna manera, con 7 hijos más y durante un primer trimestre, mi duelo no era autorizado", ha señalado. Además, ha explicado por qué decidieron llamar Deva a su octavo hijo: " Ella no es un bebé arcoíris, es nuestro bebé Luna. Porque recuerdo llorar la pérdida mimetizada con un cielo vacío. Vacío como sentía mi cuerpo. Y la noche en que se concibió Deva, ahí estaba…una luna llena", ha explicado. Y ha añadido: "Nueve meses después llegó ella pero nunca, nunca, olvidaremos a su hermanitx no nacido". Dale al play para verlo.

