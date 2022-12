Tras la muerte su padre, Anabel Pantoja hace las maletas y pone rumbo a Canarias junto a su madre

Anabel Pantoja ha decidido desconectar y tomar unos días de vacaciones tras el triste fallecimiento de su padre Bernardo. La influencer sevillana ha hecho las maletas y ha viajado hasta Canarias para disfrutar de unos días de descanso, pero no ha estado sola, sino que ha contado con la mejor de las compañías posibles, su madre Merchi que esta misma semana ha cumplido los años. "Felicidades mamá. Qué suerte la mía la de poder tenerte y verte. Gracias por todo lo que haces por mí, ahora que tengo 36 y he perdido a papá me doy cuenta de lo valiosos e incondicionales que sois. Te quiere, tu gordita", escribía la sobrina de Isabel Pantoja junto a unas emotivas fotografías junto a su progenitora.

VER GALERÍA

Esta escapada está cargada de significado para la prima de Kiko Rivera. La que fuese concursante de Supervivientes ha vuelto a Arguineguín, localidad a la que se mudó tras su separación de Omar Sánchez, y, además, ha sido el primer viaje que su madre ha hecho en mucho tiempo, puesto que también ha estado delicada de salud en los últimos meses. "Después de varios meses regreso a casa. Ella no ha querido dejarme sola y después de varios años sin volar y estando malita con la pierna viene a ayudarme", expresaba Anabel con cariño , unas palabras que podrían apuntar a que se está mudando de manera definitiva a Madrid y que necesita que alguien le ayude a mover sus cosas.

VER GALERÍA

Anabel Pantoja entrevista a Yulen Pereira por sorpresa y él responde de la forma más romántica

Anabel Pantoja estalla ante las críticas por sus retoques estéticos y muestra lo último que se ha hecho

Y es que es en la capital de España dónde está comenzando una nueva vida junto a Yulen Pereira. La pareja afianza cada vez más su amor, aunque el espadachín haya tenido que dejar sola a Anabel durante unas semanas debido a unos compromisos profesionales. En estos momentos, el deportista se encuentra en Vancouver (Canadá), puesto que allí tendrá lugar la primera fase de la copa del mundo de esgrima, demostrando de esta manera que pueden compaginar a la perfección la exigencia que requiere la competición de alto nivel con su romance, lo que muchos veían imposible cuando comenzó su noviazgo.

VER GALERÍA

Además, ha tenido tiempo para reunirse con algunos de sus amigos cercanos en la isla. Con el que parece no haber tenido ningún contacto es con Omar Sánchez, cuya relación es educada pero algo fría. El windsurfista le mostró sus condolencias cuando falleció Bernardo, pero, pocos días después, se dejaron de seguir en redes sociales. Cabe recordar que el deportista canario también ha pasado página y ha recuperado la ilusión junto a Marina Ruiz por lo que todo indica que su camino y el de la sobrina de la Tonadillera no volverá a cruzarse, al menos, en el plano amoroso.

Isa Pantoja responde a Junco tras la tensión familiar que se vivió en el último adiós a Bernardo Pantoja

Merchi, la madre de Anabel, da su versión, por primera vez, sobre el conflicto en la familia Pantoja por la boda