Miércoles’ y la historia real de superación de una nadadora en ‘The Swimmers’: lo nuevo de Netflix

Las historias reales siguen de moda y esta semana Netflix dedica dos proyectos a buscar la verdad en los hechos, primero en The Swimmers donde se describe el periplo de superación que debieron recorrer dos hermanas sirias escapando de la guerra civil de su país hasta que una de ellas, que ya era nadadora profesional en Siria, consigue ir a los juegos olímpicos representando al colectivo de refugiados de todo el planeta. Por otro lado, en Ghislaine Maxwell: Asquerosamente rica se da una vuelta más al peliagudo y muy controvertido caso de Jeffrey Epstein, el magnate que durante años creó una estructura de prostitución de menores y que murió por causas misteriosas en prisión cuando esperaba a ser juzgado.

Wednesday

La muy esperada serie de Tim Burton sobre la familia más terrorífica de Hollywood por fin está disponible en Netflix. Se trata de Miércoles, la adaptación basada únicamente en la joven Addams, que en los años noventa interpretó con tanta personalidad Christina Ricci. La nueva serie, que consta de 8 capítulos, mantiene a todos los personajes habituales, pero no les concede mucha relevancia, pues se traslada a Nevermore Academy, donde Miércoles debe afrontar la etapa de instituto rodeada de alumnos similares a ella. Es una especie de Hogwarts de Harry Potter, pero en vez de brujos son adolescentes con ciertos poderes, como la licantropía a visiones.

Miércoles está interpretada por la actriz estadounidense de origen mexicano Jenna Ortega (Scream), que no solo recoge el testigo de Christina Ricci, sino que está bajo su supervisión pues Ricci hace un cameo en esta serie y da vida a una de las profesoras de la escuela. Además, Anjelica Houston cede el testigo como Morticia a Catherine Zeta-Jones y el personaje de la psicóloga de Miércoles es interpretado por una de las niñas repelentes del Campamento Chipewa de La Familia Addams 2.

The Noel Diary

Se trata de una película navideña de reencuentros y secretos. Todo empieza cuando Jacob Turner, un joven que se ha hecho a sí mismo y mantiene una exitosa carrera, recibe una misteriosa llamada del abogado de su madre, ésta ha muerto. Ambos discutieron hace años, en plena adolescencia de Jacob, y ella le echó de casa, algo que él no ha acabado de perdonar jamás y que hizo que la relación entre madre e hijo se truncara. Ahora ella ha fallecido y su albacea pide a Jacob que regrese a su hogar para revisar la herencia. En esta visita el hijo transitará por el dolor que le produce el pasado pero también tendrá la oportunidad de redescubrir las capas de su vida que aún no conocía. En la casa de su difunta madre conoce a Rachel, quien él intuye que podría ser su hermana por parte de padre, ambos se embarcan en una búsqueda conmovedora y navideña hacia los cimientos de la familia, los recuerdos de infancia y el amor.

The Swimmers

Ser nadadora profesional en Siria nunca ha sido tarea fácil, pero este objetivo se truncó para Yusra Mardini cuando la guerra de su país lo envolvió todo. Desde los 14 años ella había participado en competiciones internacionales y debió dejar eso atrás cuando ni la seguridad más básica estaba garantizada en su país. Netflix rescata una historia real de superación, la de las hermanas Mardini, que se convirtieron en refugiadas al escapar de su país e iniciar un periplo de pesadilla emigrando a Alemania pero con escala en el Líbano, Macedonia, Serbia, Turquía y Grecia. Tuvieron que escapar de las fauces del mar, y atravesar Europa escapando de las mafias, hasta llegar a ese futuro mejor que anhelaban, lejos de la guerra. Fue un camino lleno de incertidumbre y muchos peligros del que no solo salieron indemnes, sino que tras ello Yusra consiguió su sueño de nadar en los Juegos Olímpicos de Río de 2016, representando al equipo internacional de refugiados.

Sangre, sexo y realeza

Todo lo que ha envuelto a las distintas monarquías británicas a lo largo de la historia ha dado para innumerables largometrajes y series. Ahora llega a Netflix una nueva oportunidad de abrir una ventana a este universo histórico con una serie que habla el idioma actual y que posiciona los dramas y las pasiones de la realeza con un interés insólito, para que tanto las nuevas generaciones como las anteriores puedan ponerse en la piel de los monarcas y ver de primera mano las encrucijadas y las consecuencias de sus actos. Sangre, sexo y realeza es una opción moderna que retrata lo crueles que llegaron a ser las decisiones de los monarcas y la pasión que desbordaron en sus empeños. Todo arranca con la historia de Ana Bolena, que es narrada tanto por actores como por historiadores que plantean, mirando a cámara, las preguntas y las sorpresas más peliagudas sobre la etapa de su reinado.

Ghislaine Maxwell: Asquerosamente rica

Este largometraje documental es la continuación de una serie de hace dos años con un nombre muy similar Jeffrey Epstein: asquerosamente rico. Si no conoces la anterior, solo debes saber Ghislaine es la ex socia y ex pareja de Jeffrey y que él fue denunciado como agresor sexual, utilizando su fortuna e influencia a todos los niveles como responsable de crear una red de prostitución de menores con una estructura casi piramidal y que durante varias décadas consiguió permanecer oculta a la ley mediante su increíble poder económico. Epstein fue llevado ante la justicia, pero se rumoreaba que podría haber pretendido destapar un autentico escándalo a escala mundial dando los nombres de los clientes de prostitución a los que él había servido, hombres muy poderosos y públicos. Cuando iba a iniciarse el juicio a Epstein fue encontrado muerto en su celda, se cree que se ahorcó pero todavía no se ha determinado si las circunstancias de su muerte implicaron la colaboración de otras personas. Ahora llega un largometraje que analiza este caso desde la perspectiva de la pareja de Epstein, acusada también de participar en el sistema de prostitución, ser su conseguidora y socia en esta actividad.