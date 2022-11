La contundente respuesta de Rosa Benito a las últimas acusaciones de Rocío Carrasco

Parece que la guerra de acusaciones cruzadas entre Rosa Benito y Rocío Carrasco no tiene fin. En uno de los episodios de la serie documental En el nombre de Rocío, la hija de La Más Grande aseguraba que los miembros de su familia mediática, donde se incluye a su tía Rosa, se habían desentendido de la cantante en los momentos más complicados de la enfermedad de esta porque ya no les reportaba un beneficio económico. Unas declaraciones que parecen que no han gustado nada a la exmujer de Amador Mohedano que no ha dudado en mostrar su propia versión de los hechos.

La que fuese ganadora de Supervivientes ha publicado en sus perfiles sociales un fragmento del libro Rocío de Luna Blanca, en el que aparece una carta escrita por Juan de la Rosa, secretario y mano derecha de la artista. "Me tranquiliza saber que Rosa no se despega de tu lado. Como te entiende, como sabe lo que necesitas y lo que te gusta. Igual te da un masaje que te prepara la medicina, que te hace una manicura o te arregla el pelo. Pero el valor más grande es el amor que siente por ti, ha sido tu mejor compañía", se podía leer en la novela. Unas palabras que desmontan por completo la versión de la primogénita de Pedro Carrasco.

Aunque en el pasado Rosa Benito siempre se había mostrado conciliadora con su sobrina Rocío, a pesar de no mantener una relación muy cercana, todo se ha dinamitado por los aires. Cabe recordar, que, incluso, la esposa de Fidel Albiac anunció que iba a denunciar a la estilista por poner en duda la veracidad de las facturas médicas de la intérprete de Como Una Ola que mostró durante la docuserie. Por lo que todo apunta a que este conflicto familiar, lejos de apagarse, se va a alimentar cada vez más.

¿Vuelta a la televisión?

Estos meses, Rosa ha decidido dejar atrás todas las polémicas que la rodeaban y disfrutar de una vida más tranquila junto a sus seres queridos. La peluquera se alejó de los platós y ha hecho las maletas en varias ocasiones , se la ha podido ver de lo más feliz y relajada en Nueva York, en compañía de su hija Charo, o en Estambul, con un grupo de amigas. Sin embargo, los ataques de odio que está recibiendo últimamente, han hecho que Rosa se plantee retomar su puesto habitual de colaboradora televisiva para aclarar algunas cuestiones que están mancillando su imagen.

"Creo que pronto voy a volver a la tele, digo creo porque todavía lo estoy pensando. Si vuelvo, aclararé cosas sobre un vídeo que subieron manipulado, no tiene nada que ver cómo lo montaron con la realidad. Sed felices", ha reflexionado con su amplía comunidad de seguidores. Un regreso, que, a buen seguro, dará mucho de qué hablar.

