Rosa Benito huye de las polémicas y derrocha felicidad en Nueva York junto a su hija, Rosario Mohedano

Desde hace dos meses, Rosa Benito se encuentra en el ojo del huracán debido al revuelo ocasionado por el documental En el nombre de Rocío, en el que Rocío Carrasco no deja de verter información sobre la familia Mohedano. Para alejarse de todas las polémicas, la colaboradora ha decidido desconectar y ha puesto rumbo a Nueva York. Como madre orgullosa, ha acompañado a su hija, Rosario Mohedano, en su nuevo proyecto profesional en la ciudad de los rascacielos.

Madre e hija están pasando unos maravillosos días en la ciudad que nunca duerme. Felices y radiantes, al margen de toda polémica, la exmujer de Amador Mohedano va a poder escuchar en directo a Rosario. Y es que, este viaje se debe a que la cantante tiene un compromiso profesional. está previsto que ofrezca un concierto en este domingo, 6 de noviembre, en el restaurante Ascent Hall de Manhattan. Va a ser un momento íntimo y muy especial, ya que Chayo homenajeará a su tía Rocío Jurado y, además, aprovechará para deleitar al público con su propio repertorio y darse así a conocer en tierras americanas. Pero antes de ese momentazo, las dos han aprovechado para recorrer la Gran Manzana y visitar alguno de sus lugares más emblemáticos.

Entre trayecto y trayecto, ha sido parada obligada la catedral de San Patricio. Los momentos de oración que ha vivido la colaboradora en este templo han sido únicos: "Qué maravilla, entrar ahí ha sido una sensación de tantas cosas bonitas", reflexionaba la que fuera mujer de Amador Mohedano. Durante su recorrido, no podían perderse el gran parque de la ciudad neoyorquina, Central Park. Además, madre e hija también han visitado Times Square, donde se han hecho una sesión de fotos de lo más divertidas. Las dos han posado felices y sonrientes por el tiempo tan bonito que se estaban dedicando la una a la otra.

La colaboradora de televisión ha querido inmortalizar cada momento en su perfil público y ha compartido con todos sus seguidores una batería de fotos de su estancia en la ciudad americana: "Estoy viviendo momentos maravillosos contigo, no me puede nada de lo malo que quieren hacer, decir, poner... Como hija eres maravillosa y como madre mucho mejor", escribía, haciendo referencia a las polémicas que tiene a su alrededor y haciendo ver que no comparte las palabras de sus sobrina.

Por su parte, Rosario Mohedano ha tenido unas palabras alentadoras para su madre, en referencia a lo mal que lo está pasando en estos momentos por las informaciones vertidas en la docuserie: "Cada paso cuenta, no lo dudes nunca aunque quieran otros encallarse en un momento determinado de tu vida, ya superado y con aprendizaje dejado en tu ser. Lo que vale es avanzar sin dejar heridos en el camino", decía la protagonista del viaje. "Que disparen... ¡Que no me alcanza! Mis alas de libertad me llevan bien lejos y pienso aprovechar cada segundo de mi vida intensamente", lanzaba la hija de Rosa Benito, añadiendo que no es su problema si a alguien le molestan sus palabras y acciones.