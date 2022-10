El contundente mensaje de Rosa Benito a su sobrina en relación a la herencia de Rocío Jurado

Continúa la polémica alrededor de la herencia de Rocío Jurado. Si antes ya era un tema que daba qué hablar, ahora ha vuelto a salir a la palestra y, de nuevo, el debate está servido, sobre todo en torno a Rosa Benito y los Mohedano. Esto ha aparecido a causa del último capítulo de la docuserie En el nombre de Rocío, en el que Rocío Carrasco sacó el 'otro' testamento en el que ella apenas recibía nada -a pesar de que la nombraba heredera universal a su hija biológica-, y el cual después no se llevó a cabo. En ese documento, el reparto de bienes era entre Gloria Mohedano, Amador Mohedano, Rocío Flores, David Flores y Juan de la Rosa. Sin embargo, ese testamento no se formalizó. Ante tanta polémica, y debido a que Rosa Benito y los Mohedano se están viendo afectados, la tía de Rocío Carrasco ha lanzado un contundente mensaje respecto a la herencia y las pertenencias que tenía la familia.

Desgranamos cómo se repartió la herencia de Rocío Jurado cuando vuelve a estar en boca de todos

La colaboradora de televisión ha vuelto a utilizar su perfil público para contestar a su sobrina. En esta ocasión lo ha hecho sobre la millonaria herencia que dejó Rocío Jurado y que ha saltado a escena otra vez. Con una imagen en la que aparecen Rosa Benito, Amador y Gloria Mohedano, felices los tres, y con una instantánea en grandes dimensiones de 'La más grande' de fondo, la tía de Rocío Carrasco ha mandado un dardo envenenado a la hija de la artista: "Al final de todo lo tuyo, lo único que queda es: ‘Mi abuela Rocío’ (casa familiar, cercana al santuario de Regla), ‘Los Naranjos’ (una finca) y la nave de mi hijo (en San Sebastián de los Reyes). Tu ahijado. Lo demás se ha esfumado", señalaba, haciendo un repaso a las propiedades que ellos tenían en la actualidad, las cuales las han heredado del clan, respondiendo así a Rocío Carrasco.

La apertura del museo de Rocío Jurado tensa más aún la relación de Rocío Carrasco con su familia

Fue precisamente esta parte de la herencia la que más dolores de cabeza ha dado y la que ha sido objeto de controversia, causando, como contó Amador, desencuentros con su sobrina. "Nos tocó una albacea del testamento de mi hermana que solo barrió para la parte de mi sobrina", reveló públicamente Amador hace justo un año en el programa Sálvame Deluxe. Por aquel entonces se refería también a las naves industriales que les legó su hermana, asegurando que la que había sido para su hijo Fernando fue alquilada por Rocío Carrasco, pero sin que los beneficios llegaran a su hijo. "Rocío Carrasco le debe a mi hijo dinero de la nave. El chiquillo no ha cobrado. Serían unos 60.000 euros", comentó en su momento.

¿Qué pasó con la casa familiar de Rocío Jurado tras su muerte?

El tema de la herencia es uno de los conflictos que más ha dado que hablar, poniendo distancia entre la familia. En más de una ocasión, Rocío Carrasco ha asegurado que su entorno no quedó muy satisfecho tras la repartición de los bienes de 'La más grande': "No soportan que me nombre heredera universal. Gloria no lo puede soportar", dijo en su día. "También tuve que aceptar las hipotecas a las que tenía que hacer frente para hacer la aceptación de herencia. Yo que soy la heredera universal tengo que hacerme cargo de todas las deudas de la herencia. Eso es por ley y yo me hago cargo", explicaba acerca de todas las propiedades que recibió de su madre.