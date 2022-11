Muere Cormac, hijo del actor Tim Roth, a los 25 años

El actor Tim Roth llora la muerte de su hijo Cormac Roth, que ha fallecido a los 25 años de edad tras no poder superar el cáncer que padecía. El joven músico, que nació de la relación del actor y la exdiseñadora de moda Nikki Butter, recibió el diagnóstico de su enfermedad hace un año, el pasado mes de noviembre de 2021, una dolencia que no ha podido superar. “Era una bola de energía salvaje y eléctrica y su espíritu estaba lleno de luz y bondad. Tan salvaje como era, Cormac era también la encarnación de la bondad. Un alma gentil que trajo mucha felicidad y esperanza a quienes lo rodeaban” ha señalado la familia en un comunicado a Variety. “El dolor llega en oleadas, al igual que las lágrimas y las risas, cuando pensamos en ese hermoso niño a lo largo de los 25 años y 10 meses que lo conocimos. Un niño incontenible, alegre, salvaje y maravilloso. Hace poco que es un hombre. Le queremos. Le llevaremos con nosotros allá donde vayamos”. La muerte de Cormac se ha conocido ahora aunque se produjo el pasado 16 de octubre.

Cormac estaba graduado en la universidad de artes Bennington College y era guitarrista, compositor y productor musical. Aunque ya había sido diagnosticado varios meses antes, no compartió su dolencia con sus seguidores hasta el pasado mes de julio. “En noviembre de 2021 me diagnosticaron un cáncer de células germinales en fase tres. Desde entonces he estado luchando contra él a diario", dijo "Quimio, quimioterapia a altas dosis, medicación, trasplantes, transfusiones, cirugías, etc" explicó. Contó además algunos de los efectos que le había producido la enfermedad. "Se llama coriocarcinoma, es raro (…) Me ha quitado la mitad de la audición, 27 kilos de peso, mi confianza" señaló.

Envió además un mensaje a quienes estuvieran pasando por una situación similar. “Si tú o un ser querido estáis afectados por el cáncer, por favor, no dudéis en pedir ayuda porque es una montaña rusa emocional como ninguna otra. Os quiero a todos y aseguraos de hacer las cosas que os gustan. La vida es corta. Es un caos. Y nunca sabes cuándo te va a tocar a ti. Estad bien e id al médico” dijo. Cormac era el tercer hijo del actor Tim Roth que es padre de Jack Roth, de 38 años, hijo del actor y la escritora y productora Lori Baker (se dedica también a la actuación), y de Hunter Roth, de 27 años, también nacido de su relación con Nikki Butter.

Tim Roth es un actor que ha rodado varias de las películas de Quentin Tarantino, títulos como Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Los odiosos ocho o Érase una vez en Hollywood. En su carrera ha actuado en títulos como El increíble Hulk o El planeta de los simios, así como en películas independientes como como Meantime, de Mike Leigh. En 1995 fue nominado a un Oscar como mejor actor de reparto por la película Rob Roy, la pasión de un rebelde, la única mención que logró en los galardones la cinta protagonizada por Liam Neeson y Jessica Lange.