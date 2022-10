Así es Rory McPhee, el peluquero y estilista con el que la 'Spice Girl' Mel B se ha comprometido

Mel B de las Spice Girls va a pasar por el altar por tercera vez. Ha sido la propia intérprete de Wannabe quién ha compartido esta feliz noticia en su reciente intervención en Celebrity Gogglebox, un programa de entrevistas de la televisión británica, en el que también confesó que su pedida de mano fue uno de los momentos más emocionantes y románticos de su vida. El afortunado novio es Rory McPhee, con el que mantiene una relación desde el año 2019. Pero, ¿quién es este discreto hombre que ha logrado robarle el corazón a la integrante más 'salvaje' del grupo de chicas más popular de la década de los 90?

Rory tiene 36 años, 11 menos que la artista que el pasado mes de mayo celebró su 47 cumpleaños. Es peluquero y maquillador y ha trabajado en espacios de entretenimiento como The Masked Singer, donde ha coincidido con la que va a ser su futura esposa creando para ella alguno de los estilismos más originales y favorecedores. Sin embargo, no fue en la pequeña pantalla donde comenzó su historia de amor, sino gracias a un grupo de amigos en común que los presentó en una quedada en la ciudad de Los Ángeles en el 2018.

Aunque el flechazo entre ellos fue inmediato, no formalizaron su noviazgo hasta 12 meses más tarde. Según han comentado fuentes cercanas a la pareja al tabloide The Sun, lo que conquistó a Mel B fue el carácter tranquilo del estilista, puesto que le aportaba una paz que, desgraciadamente, no había experimentado en el pasado. Cabe recordar que la cantante denunció públicamente que sufrió diferentes episodios de maltrato, físico y psicológico, por parte de su exmarido Stephen Belafonte, con el que tiene una hija en común, Madison de 11 años de edad.

Una pedida de mano de ensueño

El peluquero sacó su lado más detallista para crear una propuesta de matrimonio inolvidable. La compañera de Victoria Beckham relató que ambos se encontraban en una escapada vacacional en Berkshire cuando él se puso de rodillas ante ella para decir. "Te amo, eres mi mejor amiga y quiero pasar el resto de mi vida contigo" y sacar un precioso anillo, una pieza única de color champán compuesta por diferentes diamantes y una banda de oro rosa que está valorada en unas 100.000 libras.

Como es obvio, la vocalista solo pudo decir que sí. Además, las sorpresas continuaron al llegar a su hotel donde Rory había adornado todo con pétalos de rosas. "Fue increíble, no me lo podía creer. Me encantan las flores", detallaba con una gran sonrisa en la cara y sin esconder la emoción por la nueva etapa que está a punto de comenzar junto al que ha definido como 'el hombre de mi vida'.

