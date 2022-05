El príncipe Guillermo cae rendido ante una Spice Girl, ¡y ya le pasó a su padre!

Loading the player...

La cantante Mel B ha recibido un reconocimiento muy importante: la Orden del Imperio Británico por su servicio a causas benéficas y mujeres vulnerables. Hay que recordar que la ex Spice Girl relató los abusos físicos y psicológicos que sufrió a manos de su exmarido, el productor Stephen Belafonte, y durante su discurso ha querido señalar la gravedad de este tipo de situaciones y dedicar su condecoración a todas las mujeres que, como ella, han sido víctimas de maltrato. El príncipe Guillermo, a quien Mel ha saludado con una reverencia, le ha entregado la medalla y han tenido la oportunidad de charlar un rato. Más tarde, la cantante ha contado cómo fue esta conversación en la que no faltaron risas y bromas sobre las Spice Girls, grupo que siempre ha estado muy vinculado a la realeza británica. Dale al play y no te lo pierdas.

-¡Cómo pasa el tiempo! Las Spice Girls presumen de hijos