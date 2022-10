Melanie Griffith, al estilo 'Catwoman' para ir de compras

Melanie Griffith es una auténtica apasionada de la moda y no deja indiferente con sus outfits. La actriz disfrutó de una maratoniana jornada de compras por la ciudad de Los Ángeles luciendo un estilismo de lo más atrevido a la par que favorecedor. Como una auténtica catwoman, la intérprete optó por la comodidad más absoluta con un look total black, compuesto por unas mallas y un jersey negro ajustados que resaltaban, todavía más, su estilizada figura, y que complementaba con unas botas de estilo militar y unas gafas de sol estilo gato.

De la misma manera, ha inaugurado el otoño con un nuevo peinado, una larga melena a capas rematada con un flequillo abierto, muy similar al de su hija Dakota Johnson, uno de los cortes más en tendencia en esta temporada. Esta no es la primera vez que madre e hija se inspiran mutuamente, porque en otras ocasiones ha sido la protagonista de 50 sombras de Grey quién ha emulado a su progenitora, especialmente en la alfombra roja donde ha hecho de la sencillez y la elegancia su sello personal, siguiendo así los pasos de Melanie.

Esta no ha sido su única aparición pública destacable en lo referido a vestuario en esta última semana la exmujer de Antonio Banderas, puesto que acudió al Teatro Chino (también ubicado en Los Ángeles) para brindar su apoyo a su compañera y amiga Jamie Lee Curtis en la popular ceremonia de Hand and Footprint, con el que la artista dejó inmortalizadas sus huellas como parte de la historia de la industria cinematográfica. Para tan significativa ocasión, se decantó por un traje de chaqueta con estampado de cuadros, una opción perfecta para las jornadas de oficina.

No cabe duda de que a sus 65 años, la hija de Tippi Hedren está atravesando uno de sus momentos vitales más dulces. En lo personal se encuentra completamente volcada en su familia, puesto que son sus seres queridos en quiénes encuentra refugio y los encargados de sacarle una sonrisa cuando más lo necesita. Así mismo en lo profesional se encuentra inmersa en la producción de la serie The Last Movie Stars, en la que se narra la historia de amor y éxito de Paul Newman y Joanne Woodward.

Dicha ficción está producida por HBO Max y dirigida por el cineasta Ethan Hawke, exmarido de Uma Thruman, y cuenta con un elenco de actores de la talla de George Clooney o Laura Lenney. En España estará disponible en la plataforma de streaming a partir del próximo 3 de noviembre y con todos estos ingredientes, a buen seguro, se convertirá en todo un fenómeno de audiencias.

