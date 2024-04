Demi Moore y Melanie Griffith se reúnen treinta años después de la película que rodaron juntas

Demi Moore y Melanie Griffith vuelven a coincidir después de los años en un evento público. Las estrellas de Hollywood acudieron a la gala benéfica Unforgettable Evening (Una noche inolvidable) en Beverly Hills para recaudar fondos contra el cáncer en las mujeres. La exmujer de Bruce Willis, de 61 años, y la ex de Antonio Banderas, de 66, se mostraron encantadas de volver a verse cuando se cumplen casi tres décadas de la película que rodaron juntas en 1995 Now and Then, cuyo título en español es Amigas para siempre y hace referencia a lo que ha sucedido en la vida real.

Vestidas para impresionar, Moore eligió un diseño largo en color negro y con una abertura lateral, mientras que Griffith lució con un traje de chaqueta blanco y una blusa de seda con volantes del mismo color. Acompañaron sus looks con impresionantes joyas, la actriz de Feud: Capote vs. The Swans optó por los diamantes tanto para sus pendientes como la pulsera, y la actriz de Two Much, unos pendientes de perlas y un collar a juego.

Ambas demostraron la amistad que les une desde hace décadas. Las actrices, que protagonizaron la película Amigas para siempre junto a Christina Ricci, Rosie O'Donnell, Ashleigh Aston y Rita Wilson, entre otras, en el que daban vida a cuatro amigas de la infancia que se reúnen para recordar el verano de su adolescencia. Este evento solidario, que se celebró a beneficio del Fondo de Investigación del Cáncer de Mujeres, también contó con Rita Wilson. La actriz y su marido, Tom Hanks, acudieron como invitados a esta velada.

Melanie y Demi han sido amigas desde sus comienzos. Una y otra celebran cada uno de sus logros. La última vez que coincidieron fue en la fiesta que celebraba la hija de Melanie Griffith, Dakota Johnson, después de su debut como presentadora en el Saturday Night Live.

