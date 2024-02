Demi Moore revela el consejo que le ha dado a sus hijas sobre la enfermedad de Bruce Willis

Demi Moore sabe cómo poner al mal tiempo, buena cara. La protagonista de Ghost, Striptease y Una proposición indecente se ha enfrentado a la dura enfermedad de su exmarido y padre de sus hijas, Bruce Willis, al que adora por encima de todo y se ha propuesto hacerle la vida lo más feliz y plena posible. La estrella, que ha regresado a la televisión para participar en la serie Feud: Capotes VS. The Swans, de Ryan Murphy, en uno de los eventos de promoción abordó uno de los temas que más les preocupa a sus seguidores: la demencia frontotemporal que padece Bruce WIllis.

"Creo que, teniendo en cuenta los hechos, le está yendo muy bien", han sido las palabras de consuelo de Demi Moore, teniendo en cuenta los últimos preocupantes mensajes en cuanto a la salud del actor y padre de sus tres hijas, Rumer, de 35 años, Scout LaRue, de 32, y Tallulah, de 29. El presentador Andy Cohen le preguntó a Moore acerca de qué consejo les daría a las personas que tienen familiares con demencia. La actriz dejó de manifiesto que lo fundamental en estas circunstancias es volver a conocer a estos pacientes, dejar atrás a las personas que fueron en el pasado y darles todo el amor en este momento crucial de su vida.

-Las conmovedoras imágenes de Bruce Willis recibiendo el cariño de su familia en sus momentos más difíciles

"Cuando dejas de lado quiénes han sido, quiénes crees que deberían ser o quiénes te gustaría que fueran, puedes vivir el presente y disfrutar de la alegría y el amor que hay en ellos por todo lo que son, no por todo lo que no son", confesó. Y quiso añadir un último y valioso consejo . "Compartiré lo que le digo a mis hijas, que es importante encontrarlos dónde están y no aferrarse a lo que no es, sino a lo que es. Porque hay gran belleza, dulzura, amor y alegría en eso", dijo. Demi Moore sabe que su exmarido ya no la reconoce y difícilmente puede expresar aquello que piensa o siente, pero en definitiva ella ha aprendido a apreciar cada momento con el actor sin pensar en todas las capacidades que ha perdido.

Su hija Tallulah acudió a The Drew Barrymore Show en noviembre y habló de lo agradecida que está de haber tenido a unos padres que, a pesar de estar divorciados, han sabido seguir manteniendo a la familia unida y más en estos duros momentos. Y habló de cómo es la relación con su padre a raíz de su diagnóstico. "Él es el mismo. Veo amor cuando estoy con él, y es mi papá, y él me ama, lo cual es realmente especial", añadió sobre el protagonista de La jungla de cristal. Sin embargo, fuentes cercanas al actor de Duro de matar aseguraron a Us Weekly que los últimos meses el intérprete ha tenido más "días malos que buenos", y debido a su notable deterioro toda la familia de Bruce Willis -su exmujer Demi, las tres hijas que tienen en común, su esposa Emma Heming y sus hijas pequeñas Mabel, de 11 años, y Evelyn, de 9-, han mostrado una unión infranqueable y su objetivo es que sea feliz y recordarle constantemente cuánto le quieren, porque en realidad "nadie sabe cuánto tiempo le queda a Bruce".

-Bruce Willis modifica su testamento: excluye a Demi Moore y deja un millón a sus tres hijas en común