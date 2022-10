La bonita anécdota de Raquel del Rosario y su marido, Pedro Castro, tras olvidar el día de su aniversario

Raquel del Rosario y Pedro Castro forman un matrimonio muy unido des de hace casi una década, amor que sellaron con una romántico enlace celebrado en California el 21 de octubre de 2013. Acaban de cumplirse por tanto nueve años desde que se dieron el 'sí, quiero', una efeméride que tanto la cantante como su marido han pasado por alto. Así lo contaba con humor la propia exvocalista de El Sueño de Morfeo, quien compartía la conversación que tuvo con el director de fotografía gallego al respecto.

Raquel del Rosario recuerda el ataque de un puma a su hijo: 'Fue el peor día de mi vida'

VER GALERÍA

"Ayer por la noche me dice: Te voy a decir una cosa y no te lo vas a creer...", comenzaba contando la artista canaria. "Yo: A ver..." / "Él: Mañana es nuestro aniversario de boda y se te había olvidado, pero no pasa nada porque a mí también" / "Mi cara: emoticonos de asombro". A continuación, la exmujer de Fernando Alonso se pregunta que "cómo es posible" no haber recordado una cosa así "con lo que soy yo para estas cosas". Su esposo le responde entonces que "los dos estamos en la parra y últimamente con más ajetreo de lo normal, así que lógico que se nos haya pasado".

Raquel del Rosario se despide definitivamente de El sueño de Morfeo tras su reencuentro en Asturias

Ha contado Raquel que Pedro se enteró de la fecha porque "su hija mayor le preguntó por nuestro plan para hoy", decía sonriendo en alusión a la descendiente que su pareja tiene de otra relación anterior. Finalmente, la cantante ha confesado que el día que pasó por el altar "fue el más feliz de mi vida", dando gracias a su chico "por tenerle de compañero, amigo y padre" de sus dos niños: Leo, de ochos años, y Mael, de seis. "Te quiero", concluye la intérprete de Nunca volverá y Esta soy yo no sin antes felicitar a su marido por este día.

Raquel del Rosario muestra la primera vez de su hijo haciendo surf y ¡no se le da nada mal!

VER GALERÍA

Para acompañar sus palabras, la artista ha compartido varias imágenes junto a su esposo donde los vemos muy cariñosos, al tiempo que rescataban una preciosa fotografía de cuando se casaron. Por aquel entonces, Raquel del Rosario daba la noticia sorpresa a todos sus seguidores y se sentía en una nube por "comenzar esta nueva aventura", escribió en su mensaje.

Raquel del Rosario demuestra que su hijo Mael sigue amando a los animales

Ambos enseñaron con orgullo sus anillos y agradecían los "maravillosos deseos" que les llegaban de todas partes. "Cuando miramos dentro de nuestros mayores miedos con el corazón abierto, descubrimos el oro más preciado que poseemos y entonces nos hacemos ricos de verdad", contaba el director de fotografía con esta bella reflexión.

Raquel del Rosario, feliz por la nueva relación de su ex Fernando Alonso

VER GALERÍA

Fue una ceremonia verdaderamente íntima y sin invitados, según explicaba la cantante nacida en Teror. "Siempre he pensado que una boda debe de ser una celebración acorde a la personalidad de cada uno, y los dos lo tuvimos claro desde el principio: solos tú y yo". Para el vestido de novia volvió a confiar en la firma YolanCris, quienes diseñaron el traje que ella lució un año antes para representar a España en Eurovisión. Después, llevaba un original tocado y el ramo de flores lo hizo ella misma con flores silvestres que recogió mientras daba un paseo.

Raquel del Rosario recuerda el duro diagnóstico que recibió con 16 años