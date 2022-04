El yoga es la mejor medicina para su problema de salud Raquel del Rosario recuerda el duro diagnóstico que recibió con 16 años 'Me detectaron una doble escoliosis y me sugirieron fijar toda la columna con piezas metálicas', ha contado la cantante

Raquel del Rosario lleva practicando yoga diez años y considera que esta disciplina es fundamental para la salud, sobre todo, para la doble escoliosis que sufre desde la adolescencia. Esta disciplina es pura medicina para la desviación de su columna vertebral, una enfermedad con la que convive perfectamente a pesar del duro diagnóstico que recibió en una primera valoración. "Cuando tenía 16 años me detectaron una doble escoliosis y como única solución me sugirieron una operación en la que fijar toda la columna con piezas metálicas. Me dieron una fecha de cirugía rápido, ya que el doctor lo consideraba algo urgente", ha comenzado diciendo junto a estas fotos. Afortunadamente, la cantante no tuvo que pasar por el quirófano gracias a sus padres, que "decidieron buscar una segunda opinión". "Viajamos a Madrid y allí un grupo de doctores que recuerdo con mucho cariño me dijeron que estaba en el límite y que, de no ir a más las curvaturas, no sería necesaria esa operación".

Los médicos tranquilizaron a Raquel. "Podrás llevar una vida normal, podrás quedarte embarazada y ser mamá", añadieron. En ese momento, a la cantante le dio "bastante igual" ese comentario. "No sabía muy bien por qué me lo decía". Sin embargo, con el paso del tiempo ha entendido la importancia de aquellas palabras. "Hoy entiendo la importancia de la salud espinal, nuestro centro y soporte. A través de nuestra columna vertebral se encuentran los puntos energéticos del cuerpo desde la base hasta la cabeza". La artista, que tiene dos niños, Leo y Mael, con el cineasta Pedro Castro, ha dado las gracias a sus padres por "haber escuchado a su instinto y pedir otra evaluación médica.

Raquel comenzó a practicar yoga por casualidad. "Hace diez años, en un momento extraño y de transición en mi vida, un conocido me llevó por sorpresa a una clase de yoga. Nunca antes había practicado en mi vida. Cuando llegué al estudio, inventé varias excusas para no entrar, pero al final logró convencerme", ha relatado. La vocalista de El sueño de Morfeo recuerda esa primera clase como una auténtica "tortura". "Sólo deseaba que acabase para salir de allí lo antes posible, pero una vez fuera la sensación física fue tan increíble que esa misma semana busqué un estudio cerca de casa y me inscribí". Desde entonces, no ha parado de practicar yoga y desearía haber descubierto esta disciplina mucho antes. "También durante los embarazos y en las recuperaciones posparto, con temporadas de menos constancia y otras de práctica diaria como estos últimos años", ha finalizado.

