Raquel del Rosario habla de las secuelas psicológicas de su hijo tras el ataque de un puma

Raquel del Rosario ha compartido con todos sus seguidores las secuelas que padece su hijo Mael tras el ataque de un puma. El pequeño, de cinco años, se encuentra bien físicamente, según ha contado, pero "psicológicamente le está costando un poco". "Desde hace unas semanas no quiere ni ir al baño solo y está con muchos miedos a flor de piel", ha dicho con sinceridad. "Tiempo, paciencia y amor", ha añadido la cantante, enumerando así las herramientas que utiliza en estos momentos tan complicados para ayudar al niño. Afortunadamente, Mael no siente temor alguno por los animales y se desvive por la nueva mascota de la familia, una gatita llamada Lyra que también ha enamorado a Raquel del Rosario. "En mi casa de Teror siempre hubo gatos en el patio, que no eran de nadie y eran de todos. Nunca sentí ninguna conexión con ellos. No las tenía todas conmigo con lo de adoptar uno y lo hice por Mael. Ahora estoy enamorada y súper conectada a ester ser mágico. Los niños están celosos. Y milagrosamente se me ha pasado la alergia", ha asegurado.

A raíz de este terrible suceso, la cantante ha confesado que teme que a sus hijos les ocurra algo malo. "Creo que es un miedo que nos invade a todos los padres", ha comenzado diciendo, antes de centrarse en su propia experiencia. "Este año, después de vivir la experiencia de casi perder a Mael, es algo que he tenido que trabajar mucho", ha comentado. "Trabajo a diario en soltar el control y confiar en que la vida tiene sus planes y que mi papel principal es ofrecerles amor y protección", ha finalizado.

Raquel del Rosario también ha hablado con sus seguidores sobre Leo, su hijo mayor, al que cariñosamente llama "mi niño hada", ya que tiene diagnosticado TEA (trastorno del espectro autista). "La incertidumbre sobre su futuro me inquieta muchísimo. Por eso trabajo tanto en vivir en el hoy y darle lo mejor que está en mis manos", ha declarado. También ha explicado que el pequeño, de siete años, "asiste a un colegio público conun profesorado y plan educativo específico para niños TEA" en California, donde residen ahora. "Algunas actividades las realizan junto al resto de niños", ha puntualizado.

La cantante se prepara para decir adiós a uno de los años más difíciles de su vida. Además del susto vivido con Mael, la cantante recordará este año por tomar una decisión de la que se siente muy orgullosa: quitarse los implantes de pecho. "Es increíble como solo con volver a mi forma natural siento que todo mi cuerpo se ha armonizado de algun amanera, y es algo que me repite constantemente mi marido también. De las tres versiones de pecho que he tenido, esta es mi favorita", dijo tras la intervención.

Raquel del Rosario termina 2021 tan enamorada como el primer día de su marido, Pedro Castro. La pareja es la viva imagen de la felicidad pero su amor no tiene secretos y luchan cada día para mantenerlo a flote. De hecho, la cantante se ha mostrado así de sincera cuando una seguidora le ha confesado que su marido y ella se han distanciado desde que tienen niños. "Los hijos a veces pueden ser una prueba de fuego para la relación, sé de lo que hablo. Intenten buscar momentos en pareja y hacerlos especiales, es crucial no descuidar eso", ha dicho, porque para ella el amor es "esa fuerza tan poderosa que se nos muestra de mil formas inexplicables. La fuente de la que provenimos, la respuesta, lo único real. Nada que vibre en el amor puede dañarnos".

