El conmovedor testimonio de Raquel del Rosario sobre el autismo de su hijo

Raquel del Rosario contaba hace dos años a través de un valiente y emocionante testimonio que su hijo mayor Leo había sido diagnosticado con un trastorno del espectro autista (TEA). Ahora con motivo del Día Mundial de la Concienciación del Autismo la exvocalista de El sueño de Morfeo ha vuelto a hacer una conmovedora reflexión que ha inundado sus redes sociales de mensajes llenos de cariño y afecto por parte de sus seguidores. La artista canaria ha compartido en un curioso relato el día que su marido, Pedro Castro, le preguntó qué pasaría si su hijo dejara de ser el niño que es ahora.

"Una vez Pedro me pregunto algo que me dejó sin palabras: 'Si hoy te dijesen que se puede revertir el autismo de Leo ¿estarías preparada para que dejase de ser el niño que es ahora?'", cuenta, a lo que la intérprete de Nunca volverá no supo en un principio que contestar. En un primer momento le inundaba una mezcla de sentimientos encontrados a los que no podía dar respuesta de forma clara. "Aquello despertó muchos sentimientos en mí. Lógicamente a todos los padres y madres de niños con otras capacidades y necesidades nos preocupa su bienestar, su integración en la sociedad, el hecho de que puedan ser autosuficientes en un futuro…", reconocía, al mismo tiempo que imaginaba lo inmensamente feliz que será al ver que su hijo podía ser independiente, tener amigos o descubrir lo que siente.

"Pero… buff… por otro lado, sería muy duro despedir al Leo de ahora, toda esa genialidad y misterio, esa forma única de percibir el mundo, sus ocurrencias, sus peculiaridades, su mirada única… Sin duda, sería duro dejar ir todo eso, aceptar esa muerte", admite la feliz mamá, que siempre ha dicho que tanto Leo como su hermano pequeño Mael vinieron a este mundo para hacer su vida mejor.

Por último, ha querido mandarle un conmovedor mensaje a su hijo, de siete años, al que adora tal y como es. "Creo que venimos al mundo con el alma llena de puertas cerradas, y que todas las personas que la vida nos va presentando vienen para ayudarnos a abrirlas. Ojalá y yo pueda abrirle tantas como las que me está derribando él. Leo, tu presencia en este mundo es un regalo. TEA-MO", ha concluido su mensaje Raquel

La cantante siempre ha expresado el gran amor que siente por Leo y lo mucho que aprende de él cada día. En diversas ocasiones ha mostrado con orgullo algunas de las creaciones del pequeño Leo, al que le encanta dibujar. "Las genialidades de su autismo", contaba la artista canaria sobre los dibujos que realizaba su hijo en los que muestra su creatividad y sus grandes capacidades. El dibujo parece estar muy presente en su vida y es un modo esencial para expresar sus sentimientos y pensamientos. Sin duda, cada pequeño logro de Leo da supone una gran satisfacción para sus padres. Recordemos que Leo no dijo sus primeras palabras hasta los cuatros años y, aunque ahora su madre revela que tiene un amplio vocabulario, a veces se ve superada por no poder comunicarse con su hijo como le gustaría: "Mi niño hada, qué difícil es a veces descifrarte, pequeño gran maestro.

El matrimonio vive en California desde el año 2012 han encontrado el lugar idóneo para que crezcan sus hijos, Leo y Mael. Una paz y una felicidad que se vio alterada el pasado año a raíz del terrible accidente que sufrió su hijo pequeño al ser atacado por un puma en el jardín de su casa. Por fortuna todo quedó en un tremendo susto, del que también supieron sacar una admirable lectura.

