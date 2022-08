Se cumple un año del trágico suceso Raquel del Rosario recuerda el ataque de un puma a su hijo: 'Fue el peor día de mi vida y a su vez el mejor' Mael, de seis años, se encuentra bien físicamente y afortunadamente no siente ningún temor por los animales

26 de agosto de 2021. Aquel día un puma atacó a Mael, el hijo pequeño de Raquel del Rosario y Pedro Castro. Afortunadamente, todo quedó en un gran susto. El niño se recuperó favorablemente de las heridas tras pasar por quirófano y su amor por las animales sigue intacto. Sin embargo, la cantante no para de hacerse la misma pregunta todas las mañanas. "¿Por qué Mael tuvo que vivir aquello?". Tras una larga reflexión, siente que es mejor enfocarse "en agradecer lo que sí en vez de lamentar lo que no". "El lamento y la queja no pueden cambiar lo ya acontecido y son un estorbo para crear nuestro futuro", asegura. Además, al ver a su hijo interactuando con perros, gatos e incluso pelícanos, cree que "la vida merece la pena y merece la alegría". ¡Dale al play!

