Raquel del Rosario celebra el cumpleaños de su hijo Mael mostrando su amor por los animales pese a las cicatrices

"Feliz sexta vuelta al sol Mael. Gracias por tu mirada, tu espíritu libre y tu sensibilidad, gracias por llegar y gracias por quedarte. Te quiero, mi tauro de manual". Este es el mensaje con el Raquel del Rosario ha querido felicitar a su hijo pequeño por su cumpleaños. La que fuera vocalista del grupo El Sueño de Morfeo ha dedicado unas preciosas palabras a Mael que ha acompañado de varias imágenes que demuestran que su hijo sigue siendo un amante de los animales pese a lo que le sucedió en agosto de 2021.

A Mael le atacó un puma en el jardín de su casa en California y, tal y como explicó su madre, fue ella misma la que se armó de valor y salvó a su hijo de las garras del animal. "Aún hoy no logro entender cómo atravesé el jardín en milésimas de segundo o de dónde provenía la fuerza que me hizo golpear repetidamente al animal con mis puños hasta quitárselo de encima", reconoció. Después, tuvieron que trasladar al niño al hospital rápidamente para que fuera operado. "Unos milímetros más y no lo hubiese logrado”, le dijo el doctor.

A pesar del susto, Mael no tiene miedo alguno por los animales tal y como demuestran estas fotos que ha compartido la cantante. El pequeño siente verdadera pasión por ellos y solo hay que ver la ternura con la que les abraza para darse cuenta. Eso sí, las cicatrices siguen estando presentes en su cuerpo, especialmente en la cara y en el cuello. "El eterno e irremediable amante de los animales", es como le describe su madre.

El que también ha querido felicitarle en esta fecha tan señalada ha sido su padre, Pedro Castro, que ha escrito: ¡Feliz cumpleaños mi pequeño amigo! ¡Que la vida nos bendiga con más aventuras a tu lado! Tu amor por los demás y tu espíritu aventurero no se puede explicar con palabras. Te quiero muchísimo hoy y siempre", ha escrito Pedro Castro asegurando que Mael es "mi alma gemela". El fotógrafo ha publicado junto a su mensaje varias imágenes de Mael, al que vemos haciendo un collage de sus fotos favoritas con perros, gatos... y la frase "soy un amante de los animales".

