Karim Benzema recibe el Balón de Oro arropado por su novia, su ex y la otra estrella de la velada, su hijo Ibrahim La modelo Jordan Ozuna, con quien sale desde el pasado verano, felicitó al delantero del Real Madrid la noche que hizo historia como futbolista

Emocionante. La noche que vivió Karim Benzema es digna del recuerdo. El número 9 del Real Madrid levantó el Balón de Oro tras ganar el máximo galardón concedido por la revista France Football y lo hizo en su país, aquel que en su día no le permitió jugar al fútbol con la selección. El delantero blanco lograba un récord al obtener el trofeo con 34 años, siendo el segundo jugador más longevo en obtenerlo después de Stanley Mathews que se lo llevó con 41. El elegido como mejor jugador del mundo celebró el triunfo con su novia, la modelo Jordan Ozuna, que no podía faltar en uno de los días más felices de su historia como futbolista.

La bella estadounidense con la que sale desde el pasado verano compartió orgullosa una imagen junto a su novio Benzema que acudió a la velada vestido con un esmoquin azul marino de Fendi. "Orgullosa es quedarse corta", felicitaba a su pareja junto a una foto juntos tras obtener el trofeo. Jordan, que hace nueve años estuvo relacionada con Justin Bieber, también quiso publicar otra imagen de ambos con las manos entrelazadas y una misma pulsera, que ambos lucían como buena muestra del amor y la sintonía que existe entre ellos.

Su hijo Ibrahim, el otro gran protagonista

Benzema es padre de dos hijos y a la gala celebrada en el Teatro del Châtelet en París acudió uno de los hijos del futbolista. Ibrahim, de cinco años, asistió acompañado por su madre y ex del jugador, la modelo francesa Cora Gauthier. Madre e hijo desfilaron juntos por la alfombra roja y el pequeño se convirtió en la otra gran estrella de la velada. El futbolista cedió todo el protagonismo a su hijo, que pese a su corta edad ya quiere seguir los pasos de su padre en el mundo del fútbol. La gran ausente de la noche fue Melià, de ocho años, la hija del francés dnacida de su relación con la enfermera francesa Chloé de Launay.

Su novia, su expareja, su hijo, así como sus amigos arroparon al francés. En este día tan inolvidable tampoco faltaron sus padres, cuya presencia emocionó al futbolista. "Mis padres están aquí, ha habido esos períodos en los que ha sido muy difícil para toda mi familia, y esto me refuerza mentalmente. Hoy están aquí, la primera vez para mí", decía tratando de controlar las lágrimas. Su madre Malika Benzema subió al escenario para abrazar a su hijo y posar junto al trofeo. En su discurso de agradecimiento, Karim tuvo palabras hacia ella. "Las promesas que hice a mi madre las he cumplido. Tenía una ambición que es ganar un Mundial. Es lo que me queda y lo puedo hacer en Qatar", sentenció el nombrado mejor jugador del mundo.