Un Karim Benzema emocionado y una Alexia Putellas que bate récords, así ha sido la noche de los grandes protagonistas del Balón de Oro

El mundo del fútbol está de celebración. Por unas horas, los jugadores han colgado las botas para vestir sus mejores galas y así disfrutar en la ceremonia del Balón de Oro, en la que se reconocen los méritos de toda una temporada. El Teatro de Châtelet, ubicado en el primer distrito de París, ha sido el escenario en el que ha tenido lugar este evento, que cada año logra reunir a 300 millones de espectadores de 166 países distintos. En esta ocasión, Karim Benzema y la española Alexia Putellas han sido los grandes protagonistas, puesto que ambos han logrado alzarse con el codiciado galardón.

Sin embargo, las dos estrellas del deporte rey no han estado solos en esta noche tan significativa, sino que han contado con el apoyo de aquellos que más los quieren en este momento tan crucial en su carrera deportiva. El delantero madridista, que siempre intenta dejar su vida personal en un discreto segundo plano, ha posado junto a su hijo, Ibrahim (5), que ha llevado un traje idéntico al de su orgulloso papá. De la misma manera, tras recibir su premio, ha pronunciado unas emotivas palabras de agradecimiento a sus progenitores, allí presentes, por todo el ánimo y esfuerzo en el largo y arduo camino al éxito.

Un discurso muy similar al de la capitana del F.C Barcelona, que, tras escribir su nombre en la historia del fútbol femenino a lograr hacerse con el Balón de Oro dos años consecutivos, ha dado las gracias a todos los miembros de su círculo más cercano, como sus familiares o compañeras de banquillo, que han permanecido a su lado incansablemente en este complicado año marcado por una lesión de rodilla que le ha hecho perderse gran parte de sus compromisos profesionales.

Alexia no ha sido la única en poner el sabor español a la celebración, puesto que el centrocampista culé Gavi también ha conseguido el trofeo Kopa, que reconoce la labor de aquellos jugadores menores de 21 años. Así mismo, el Manchester City, entrenado por Pep Guardiola, ha sido nombrado Mejor Equipo del Año.

Otros ganadores de excepción

Thibaut Courtois ha recibido el premio Yashin, con el que se congratula a los porteros, bajo la atenta mirada de su prometida Mishel Gerzig. Tras un noviazgo de un año y medio, el arquero pidió la mano de la modelo en las pasadas vacaciones estivales. Ambos son inseparables y es de lo más habitual ver a la maniquí en los compromisos laborales de su pareja, como en las gradas de los partidos dándole todo su aliento. Haciendo alarde de su buen gusto y sentido de la moda, ha deslumbrado en la capital francesa con un vestido largo en tonos metalizados muy apropiado para la ocasión.

Aunque en esta ocasión, no se ha podido ver a tantas WAG's como en otras ediciones, quién también ha pisado con fuerza la alfombra ha sido Anna Lewandoska, esposa de Robert Lewandoski. A pesar de no conseguir el Balón de Oro al que también estaba nominado, el nuevo fichaje blaugrana no se ha ido de vacío en esta noche tan especial, puesto que ha sido congratulado con el Trofeo Müller, que reconoce al delantero con más goles, tanto en su club como en su selección. Un gran honor, que, como cada paso de su vida, han vivido dados de la mano y con una gran sonrisa en la cara.

