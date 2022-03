Los hijos de Messi, divertidos 'miniyo' de su padre en una noche de oro para el fútbol español

Aunque 2020 fue un año en blanco para el Balón de Oro, finalmente la gala ha vuelto por todo lo alto y con algunos de los mejores jugadores de fútbol del mundo. Entre ellos no ha faltado, por supuesto, Leo Messi, delantero del Paris Saint Germain, que ha acudido para recibir el premio principal de la velada, el Balón de Oro 2021, con el apoyo incondicional de su familia. Los tres hijos que tiene con Antonela Roccuzzo, Thiago, Mateo y Ciro, han asistido luciendo el mismo traje que su padre, demostrando su enorme admiración por el deportista. Este es el segundo año consecutivo (sin contar con el pasado que no se celebró) que el goleador argentino se lleva el galardón, y se convierte en el séptimo de su carrera, superando por dos a Cristiano Ronaldo que, pese a ser uno de los finalistas, no ha acudido a la ceremonia celebrada en el Théatre du Chatelet de París.

Después de su discurso como ganador, el Balón de Oro ha ofrecido un vídeo en el que varios de los futbolistas más conocidos del mundo del deporte, algunos de los grandes amigos de Messi, han felicitado al ganador. También Thiago, Mateo y Ciro, que estaban viendo a su padre desde el patio de butacas, formaron parte de este homenaje, señalando que el delantero tiene nada menos que siete galardones. Eso sí, durante su discurso, el jugador del PSG ha querido hacer referencia también a Robert Lewandowski, delantero centro polaco que se ha llevado el galardón al mejor goleador del año y a quien muchos consideraban más merecedor del principal premio del año, puesto que superaba en estadísticas el argentino.

La noche, que celebraba a los mejores del fútbol mundial, ha empezado llena de sorpresas, con Fernando Alonso y Esteban Ocon llegando a la gala en un coche Alpine para llevar hasta el escenario del Théatre du Chatelet los dos balones de Oro que se han entregado al mejor jugador y jugadora. El piloto español y su compañero de escudería han bromeado al entrar con casco, ocultando su identidad, hasta que se lo han quitado en el escenario, ante la sorpresa de los presentes. Los presentadores han tenido un detalle con los deportistas, un paso más en este crossover de deportes, y les han regalado dos camisetas de sus respectivas selecciones, bajando incluso a la primera fila para que se las firmaran las estrellas que se encontraban entre el público.

Pedri, centrocampista del F.C. Barcelona, ha sido el primero de los premiados en subir al escenario para recoger el Kopa Trophy. El galardón señala al mejor jugador joven de las diferentes ligas mundiales, y se entrega por tercer año en el Balón de Oro, pero es la primera vez que se lo lleva un español. Además, el deportista canario de 19 años, que se ha impuesto a otras estrellas como Mason Greenwood, Bukayo Saka, Jérémy Doku o Ryan Gravenberch, hizo referencia al sufrimiento de La Palma en su discurso. Además, tuvo la oportunidad de hacer un alegato por el ahorro de plásticos, ya que incluso le regalaron una botella con el nombre de la organización. Leo Messi, que estaba en primera fila, no paraba de sonreír con orgullo ante el que fuera su excompañero en el equipo blaugrana.

Tras Pedri, España ha vuelto a ser protagonista cuando Alexia Putellas, delantera y centrocampista del F.C, Barcelona e internacional de la selección de nuestro país, ha sido premiada como Balón de Oro 2021 en la categoría femenina, convirtiéndose así en la primera española en llevarse este galardón desde su creación en 2018. En categoría general, antes de que se ofreciera también a las mujeres la oportunidad de llevárselo, solo ha habido dos hombres españoles que se han alzado con el esférico dorado: Di Stefano (nacionalizado español aunque nacido en Buenos Aires) en 1957, la segunda vez que se celebró la gala, y de nuevo dos años después; en 1960 fue el coruñés Luis Suárez Miramontes.

En el discurso que ha pronunciado Alexia, luciendo un vestido de Claro Couture, diseñado junto a sus estilistas José Juan Rodríguez y Paco Casado, ha agradecido a su equipo y sus compañeras, a la par que ha emocionado al público al dedicarle el galardón a su padre, que falleció en 2012. Sus palabras las ha escuchado con atención Joan Laporta, presidente del club catalán que ha acudido con sus jugadores a la gala.

