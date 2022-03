¡A juego con papá! Leo Messi recibe el Balón de Oro ante el orgullo de su familia

Es el sexto Balón de Oro para Leo Messi y viene inmeditamante después de haber recibido hace solo unos meses el premio The Best y la Bota de Oro, convirtiéndose así en el más laureado de este galardón francés. Una temporada (2018-2019) espectacular deportivamente hablando pero también a nivel personal ya que ha cumplido el segundo aniversario de su matrimonio con Antonela Roccuzzo y está feliz con sus tres hijos en casa. El futbolista del FC Barcelona ha acudido a la entrega de premios, celebrada en París, junto a su mujer y sus dos mayores, Thiago y Mateo, que ya habían estado acompañándole en los premios que entrega la FIFA en septiembre. Entonces decía de ellos que son "muy seguidores" del deporte, por lo que estaban tímidos y emocionados por compartir ese momento con tantas estrellas.

- ¡Competición de saltos! Leo Messi y Antonela Roccuzzo muestran el lado más simpático y entrañable de sus hijos

Una ocasión similar es la que ha pasado en este nuevo evento, pero los niños debieron pasárselo bien en The Best porque no han dudado en volver a acompañar y apoyar a su padre, viéndole recibir uno de los premios más deseados del deporte. También en octubre entregaron, orgullosos, a Leo Messi la Bota de Oro que organiza el conglomerado de medios deportivos European Sports Media. Los niños parecen estar haciéndose un hueco en el mundo del deporte con todas las de la ley, conociendo y saludando a algunas de sus estrellas favoritas. Poco a poco van perdiendo también el miedo y la timidez y les vemos más desenvueltos ante las cámaras.

Los dos hijos de Messi y Antonela han lucido corbatas a juego con su padre, un diseño de color gris plata y estampado geométrico que también pegaba con el espectacular diseño en negro y plateado que ha lucido la mujer del futbolista. Un vestido de manga corta, falda de vuelo y vertiginoso escote que ha conjuntado con el pelo suelto y unos discretos pendientes.

Ha sido Luka Modric, el galardonado el pasado año, el encargado de darle a Messi el Balón de Oro. De un jugador del Real Madrid a uno del Barça, está claro que el croata admira a su sucesor porque ha acudido a la gala con la intención de tener ese honor.

La ganadora de la categoría femenina ha sido Megan Rapinoe, que también se llevó el premio The Best después de haber dirigido al equipo estadounidense a la victoria de la Copa del Mundo. Por desgracia, la futbolista no ha podido acudir, pero ha agradecido el premio en un vídeo que ha enviado.

En la alfombra roja del Teatro de Chatelet han estado también otros rostros conocidos del deporte como el brasileño Alisson Becker, el francés Antoine Griezmann -que ha acudido solo-, o el polaco Robert Lewandowski, además de otros jugadores del FC Barcelona.

Los jugadores del equipo blaugrana, Griezmann, Ter Stegen, De Jong y Messi, llegaron juntos en un avión privado puesto por el equipo esta misma mañana y, a su llegada al hotel, el futbolista galardonado llevaba en brazos a uno de sus hijos, que se había dormido en el recorrido.

