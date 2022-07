Es karateka y entrenadora profesional: conoce a Anna, la espectacular mujer de Robert Lewandowski

Tras varias semanas de especulación, por fin se ha confirmado la noticia: el futbolista polaco Robert Lewandowsi ha abandonado las filas del Bayern de Múnich para fichar por el FC Barcelona. El delantero ya está en Miami preparado para unirse a la gira americana del equipo, aunque su presentación oficial tendrá que esperar, puesto que el club ha postpuesto la rueda de prensa fijada para este lunes. Lewandowski, de 33 años, se traslada a nuestro país y no lo hace solo, su mujer Anna Lewandoska se muda con él para acompañarle junto a sus hijos en esta nueva aventura.

¿Quién es Anna Lewandowska?

Anna Lewandowska tiene 33 años y también es una deportista de élite, actualmente ocupa el cargo de Presidenta del Special Olympics Polonia. La mujer del nuevo futbolista azulgrana acumula 38 medallas de Kárate, disciplina en la que empezó cuando a penas tenía 13 años. En 2009 ganó la medalla de bronce en el mundial de kárate y en 2012 la de plata. Está licenciada en educación física, es especialista en alimentación y entrenadora profesional. Fuera del deporte, tiene numerosos proyectos con muy buena fama en su país natal: es la creadora y promotora un plan nutricional conocido como Healthy Plan by Ann, CEO de la firma de alimentación saludable Foods by Ann, cofundadora de la firma de ropa infantil Baby by Ann y ha escrito varios libros.

La pareja se conoció en un campamento deportivo en 2007. Robert estaba empezando su carrera profesional y Anna ya tenía cierto renombre lo que llamó la curiosidad del goleador. La conexión fue inmediata y comenzaron una historia de amor que sellaron el 22 de junio de 2013 con una romántica boda. En 2017 se convertían en padres por primera vez de Klara (5 años) y 3 años mas tarde tendrían su segunda hija, Laura de dos años. Anna no solo es una figura fundamental en la vida sentimental de Robert si no tambien en la profesional ya que es la encargada de la nutrición del jugador, algo que es fundamental en los futbolistas de alto rendimiento. La pareja no es nueva en España ya que llevan años veraneando en Mallorca y hace varia semanas se les pudo ver en actitud cariñosa disfrutando en un barco de Ibiza.

La karateca y el futbolista, que llevan 15 años juntos, pueden presumir de ser una de las parejas más consolidadas dentro del panorama futbolístico. Así lo demuestra ella a a través de sus redes sociales, donde cuenta con más de 4,3 millones de seguidores. Anna no duda en compartir fotografías haciendo deporte, disfrutando del tiempo con sus hijas o haciendo planes románticos con su marido.