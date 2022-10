Julio Iglesias Jr. posa por primera vez en público con su nueva novia, Vivi di Domenico

Julio Iglesias Jr. y Vivi Di Domenico han aparecido por primera vez juntos en un evento público. El cantante y su nueva novia se mostraron así de felices y enamorados en la gala de los premios 'La Musa', que este año se ha celebrado en el Hard Rock Hotel & Casino de Hollywood, en Florida. Su posado se produce tan solo dos días después de que el cantante presentara en ¡HOLA! a su nuevo amor, asegurando que ha encontrado a su "alma gemela".

La pareja se rodeó de estrellas de la música en esta cita celebrada por el Salón de la Fama de los Compositores Latinos (LSHOF, en inglés). Para la ocasión, el hijo de Julio Iglesias se decantó por una camisa negra y pantalones vaqueros, mientras que Vivi deslumbró presumiendo de figura con un elegante vestido blanco de corte asimétrico y una pronunciada abertura lateral que dejaba al descubierto sus sandalias de tiras. La modelo brasileña completó su look con un maquillaje muy natural y recogiendo su melena en una coleta alta.

Se les veía felices y no es para menos, ya que están viviendo una etapa muy bonita. Julio y Vivi, que se conocieron gracias a unos amigos en común del primo del cantante, Álvaro Castillejo, y empezaron a salir hace cinco meses, tuvieron un verdadero flechazo. "La conocí a través de unos amigos comunes de mi primo Álvaro", nos contó el cantante, enumerando todas las cosas que la hacen ser una mujer tan especial: "Su sentido del humor, le gusta el deporte como a mí, pensamos de forma muy parecida en casi todos los temas importantes de la vida... ¡Hasta tenemos el mismo signo zodiacal!".

"No me importaría casarme de nuevo. Deseo que todo vaya bien con Vivi y que podamos formar nuestra familia. Quiero ser padre. Es una experiencia que no me gustaría perderme", nos confesó. La pareja ya piensa en en un futuro en común. Vivi reside actualmente en México, aunque ya estaría barajando la opción de trasladarse a Estados Unidos para estar al lado de Julio. "Es la mejor relación que he tenido y espero poder pasar toda mi vida junto a él", nos decía afirma la modelo en las páginas de nuestra revista.

El Salón de la Fama de los Compositores Latinos presumió de sus nuevos integrantes con la incorporación del artista colombiano Juanes y, de forma póstuma, Johnny Ventura y José María LaCalle. Fue una noche de celebración para la música latina en la que, acompañados de una orquesta de 35 músicos, se escucharon grandes éxitos de baladas, salsa, merengue, vallenato, rap, rock, bosanova, funk carioca, jazz...

"Recibir premios nunca es la intención al hacer música pero siempre son bienvenidos, en especial cuando son como La Musa, en los que somos reconocidos justamente por eso, por los colegas que saben qué es componer y crear", dijo en declaraciones a la agencia EFE Juanes, que acudió acompañado de su mujer, Karen Martínez.

Además, vimos a unos felices Emilio y Gloria Estefan, que se mostraron muy orgullosos de su hija Emily, que también se dedica a la música, y que fue la encargada de presentar la gala junto al artista venezolano Gabriel Coronel, al que vimos con su novia, Daniela Ospina. En cuanto a los representantes españoles, estuvieron presentes David Bisbal, que interpretó el tema Se nos rompió el amor, y Pitingo, que emocionó a todos al cantar Después de ti. Los dos se mostraron muy honrados de poder formar parte de una cita tan importante.

Este año se entregó por primera vez 'La Medalla de la Libertad' a los compositores de la canción Patria y Vida, ganadora del Grammy: Yotuel Romero, Beatriz Luengo, Descemer Bueno, Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Osorbo, Alexander Delgado, Randy Malcom Martínez y DJ El Funky. "Pocas canciones cambian la historia y la nuestra sigue caminando en el corazón de los cubanos que piden libertad", dijo Yotuel a EFE.

Ruddy Pérez y Desmond Child también ingresaron en el Salón de la Fama. Otros protagonistas de la noche fueron el cantautor mexicano Emmanuel (que recibió el Premio al Legado), el español Manuel Alejandro (Premio Leyenda Viva), la venezolana Elena Rose (premio Elena Casals), mientras que Feliz Navidad, el clásico de José Feliciano, fue reconocido como la Canción de todos los tiempos.