¡Qué noche inolvidable! Cayetana Rivera y Lourdes Montes lo dan todo juntas en el concierto de Leiva

No es un secreto que Cayetana Rivera y Lourdes Montes tienen una excelente relación desde hace años. Prueba de ello son los gestos que tienen la una con la otra, en los que se puede apreciar el gran cariño que se guardan. Una vez más, lo han vuelto a dejar patente. Tanto la hija de Francisco Rivera como su mujer han mostrado de nuevo que comparten aficiones y que se lo pasan muy bien juntas. Y, ¿qué han hecho? Irse las dos de concierto con un grupo de amigas, para ver a uno de los cantantes más exitosos de España, Leiva. El artista acudía a la Plaza de España de Sevilla a despedir la gira de presentación de su último disco, Cuando te muerdes el labio, antes de iniciar su viaje por México.

Lourdes Montes y Cayetana Rivera han pasado una noche inolvidable escuchando y disfrutando a un gran artista español, Leiva. Ha sido la propia empresaria la que ha querido compartir la increíble actuación, y lo bien que lo habían pasado, con todos sus seguidores. De hecho, ha desvelado la canción que más le gusta del cantautor, Godzilla: "Una de mis favoritas", escribía la mujer de Francisco Rivera, con un vídeo del momento y haciendo alusión al tema de fondo. Durante la noche, la madre de Carmen y Curro, hermanos de Cayetana, no ha parado de publicar más imágenes del espectáculo y de lo mucho que estaban disfrutando entre amigas. También, Lourdes ha reposteado un vídeo de la hija del torero, grabado por ella, en el que aparecían las dos con el resto del grupo y cantando la canción que estaban tocando de fondo.

La relación entre Cayetana Rivera y Lourdes Montes

La buena sintonía que tienen Cayetana Rivera y Lourdes Montes viene de muy atrás. Y es que, desde que su padre se casase con la empresaria en 2014, entre las dos siempre ha habido una maravillosa relación que se ha estrechado a medida que ha pasado el tiempo. Ya lo explicaba la propia Lourdes hace unos meses a ¡HOLA!: "Siempre digo que he tenido mucha suerte con Tana porque es una niña buena y cariñosa. Me lo ha puesto muy fácil. Me encanta tenerla en casa porque me acompaña mucho. Cuando está Tana, tengo una compañera". De la misma manera, también está encantada con lo bien que se lleva la joven con sus hermanos, Carmen y Curro, fruto de la unión entre Lourdes y Francisco. "Los cuida mucho y juega con ellos. Los niños quieren a la gente que les dedica tiempo y Tana se ocupa de ellos mucho: les trae regalos, se los lleva de paseo y los mima", contaba orgullosa.

Para Cayetana Rivera, Lourdes ha sido uno de sus mayores apoyos en los peores momentos. Prueba de ello fue la ruptura sentimental que sufrió la joven en 2019, cuando se refugió en su familia para superarlo. Ahí estaba la empresaria, a su lado en cada instante para apoyarla, tal y como se vio durante la vuelta a los ruedos de Francisco Rivera con motivo de la celebración del día de Andalucía. En ese momento se pudo apreciar la complicidad que tenían las dos, compartiendo risas e impresiones, y lo que significaba para Cayetana la mujer de su padre.