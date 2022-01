Cayetana Rivera felicita a Lourdes Montes con un elegantísimo posado juntas

Lourdes Montes pone la guinda a un mes de celebraciones que comenzó además de con el nuevo año y los esperados Reyes Magos con el cumpleaños de su hijo Curro y que culmina con su propio aniversario. La diseñadora ha soplado 38 velas y lo hace en un momento inmejorable y rodeada de cariño. Han sido muchas las felicitaciones que ha recibido de sus familiares y amigos y muchas de ellas las ha compartido con sus seguidores en agradecimiento, como la de Cayetana Rivera, la hija de su marido Francisco con la que guarda una excelente relación. La joven no solamente le ha dedicado un escueto pero precioso mensaje sino que ha publicado una imagen juntas recordando una fiesta reciente llena de glamour.

Francisco Rivera y Lourdes Montes nos descubren 'La Calma', su nueva finca en El Rocío

VER GALERÍA

"Te quiero", ha escrito Cayetana junto a un corazón y bajo un elegante posado de ambas en el que miran a la cámara juntas enfundadas en dos espectaculares diseños. La fotografía se realizó a principios de diciembre, el día que acudieron junto a Francisco Rivera a una velada organizada por Moët & Chandon en el Teatro Real de Madrid. La diseñadora estaba espectacular con un vestido de Isabel Sanchis, mientras que Cayetana Rivera sorprendió con un sofisticado diseño dorado de lentejuelas de manga larga. El torero, impecable de esmoquin, no se quedaba atrás en elegancia aunque cedía divertido el protagonismo a las mujeres de la casa. "Para morirse de guapas", dijo entonces.

VER GALERÍA

La relación entre Lourdes y Cayetana siempre ha sido muy buena, tal y como explicaba la empresaria recientemente a ¡HOla!: "Siempre digo que he tenido mucha suerte con Tana porque es una niña buena y cariñosa. Me lo ha puesto muy fácil. Me encanta tenerla en casa porque me acompaña mucho. Cuando está Tana, tengo una compañera". De igual forma, está encantada con lo bien que se lleva la joven con sus hermanos Carmen y Curro. "Los cuida mucho y juega con ellos. Los niños quieren a la gente que les dedica tiempo y Tana se ocupa de ellos mucho: les trae regalos, se los lleva de paseo y los mima", contaba orgullosa.

Los pequeños son la alegría de la casa y así los describía su madre en una entrevista con ¡HOLA!: "Carmen es más sensible y más tímida. Es una niña muy fácil, obediente y muy buena. Es muy inquieta, como su padre, eso sí, pero no hay que reñirla. Por otro lado, a sus seis años, es una niña muy madura. Es muy fácil hablar con ella y que entienda las cosas. Currete es un tío muy seguro de sí mismo, optimista, fuerte… Es el que más me cuida y más pendiente está de mí". Tan feliz se encuentra con sus dos hijos que no descarta ampliar la familia en este 2022: "¡Uy, me encantaría!", respondía.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.