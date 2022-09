Paz Padilla cuenta en su regreso a Telecino lo que más le dolió de su salida de la cadena

Fue en enero la última vez que vimos a Paz Padilla en Telecinco, donde ha regresado la tarde de este sábado. Ocho meses después de su controvertida salida ha regresado a la cadena a la que lleva vinculada laboralmente desde 2009. Lo ha hecho con una enorme sonrisa, dispuesta a disfrutar otra vez de ponerse frente a las cámaras y conectar con los espectadores. Esta nueva toma de contacto ha tenido lugar en el programa Ya es verano, presentado por Verónica Dulanto y Frank Blanco.

A su llegada a los estudios de Mediaset, Padilla ha explicado que se toma este inicio como unas 'segundas nupcias'. Además, ha abordado con naturalidad su marcha de la cadena a comienzos de año. "Esto es como los matrimonios, a veces se separan, y a veces se reconcilian", ha dicho sin perder la sonrisa. Además, ha asegurado que su intención es centrarse en el presente y en el futuro, no pensar en el pasado. "Estoy tan feliz… tan a gusto con mi vida... Según me dijeron, me querían aquí. Y yo estoy donde se me quiere. Y donde no se me quiere, me voy", ha sentenciado.

Al margen de sus compromisos televisivos, está pendiente de que se estrene a finales de año A todo tren 2: Ahora son ellas, una película en la que comparte reparto con Paz Vega. Junto a la actriz dice haber vivido seis semanas maravillosas y la ha definido como una persona muy bonita. También en la gran pantalla va a rodar en primavera otro proyecto. Además, ha confirmado que seguirá representando la obra de teatro El humor de mi vida, basada en su propia experiencia y en su manera de afrontar el duelo. "No sé vivir sin humor, de todo lo que me sucede siempre saco una gracia. La resiliencia que tengo la aprendí de mi madre, no la vi nunca triste", ha indicado. Su leitmotiv es, según ha dicho, ser feliz, no importarle lo que el resto opine y, sobre todo, ser ella misma.

Su salida ha generado muchos comentarios a los que Paz se había mantenido al margen, pero ahora ha dado nuevos datos de cómo vivió ese momento y qué es lo que más le dolió. "Esto es lo que más he echado de menos, a mis compañeros. Lo que más me dolió es que no me pude despedir de ellos, recibí muchos mensajes de ellos", ha relatado. Parece, por tanto, que sigue manteniendo una buena relación con las personas con las que ha compartido plató tanto en Sálvame como en Got talent, dos de los proyectos que han marcado su última etapa laboral.

En junio, Mediaset España enviaba un comunicado para anunciar que retomaba su relación contractual con Paz Padilla "exactamente en los mismos términos en los que estaba dicho contrato que le unía a la compañía". En la nota no explicaban la fecha exacta de su vuelta ni tampoco en qué formato va a trabajar. El 20 de enero abandonó el plató de Sálvame tras un enfrentamiento en directo con Belén Esteban que tuvo como detonante la efectividad de las vacunas del coronavirus.

Su nueva ilusión

Esta misma semana, Padilla se sinceraba con Pablo Motos en El Hormiguero acerca de su nueva relación sentimental. La madre de la influencer Anna Ferrer ha recuperado la ilusión al lado de Fran Medina tras el fallecimiento de su marido, Antonio Vidal, en verano de 2020. Una experiencia que define como la más difícil de su vida. "¿Qué tiempo hay que esperar para rehacer tu vida?", se preguntaba. Además, quiso dejar claro que su amor hacia su esposo no ha cambiado pero tiene claro que no va a volver. Con el Guardia Civil y fotógrafo, que ha firmado algunos de sus posados de ¡HOLA!, afianza poco a poco su romance y este verano ya han podido disfrutar juntos de algunas escapadas.