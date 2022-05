Iván Martín, exnovio de Anna Ferrer Padilla, explica los motivos que le han hecho acudir al psicólogo

Los problemas de salud mental son una de las mayores lacras de la sociedad del siglo XXI. Por este motivo, cada vez son más las celebrities que se animan a dar el paso y a hablar abiertamente de la necesidad de un buen cuidado psicológico. El último de ellos ha sido Iván Martín, exnovio de Anna Ferrer Padilla, que, tras realizar una ronda de preguntas con sus seguidores, ha querido lanzar un mensaje sobre la importancia de acudir a terapia con un profesional. "Hay que saber parar y desconectar y entenderse a uno mismo. El problema de esta generación es que no sabemos gestionar las emociones porque no se nos ha educado para ello, hay cosas que no entendemos y no sabemos expresarlas" ha reflexionado el influencer.

De la misma manera, ha animado a su público, la mayor parte de él muy joven, a no tener miedo, vencer los prejuicios y pedir ayuda cuando sea necesario. "Siempre hemos pensado que el que iba al psicólogo era el que estaba mal de la cabeza y no, al revés, vas al psicólogo para poder ser la mejor versión de ti mismo". Para dar todavía más visibilidad a la cuestión ha querido exponer su propio caso. "Laura, mi psicóloga, es una maravilla. Empiezo a entender muchas cosas de mí mismo, que no sabía que podían estar ahí", y se ha mostrado arrepentido de no haber tomado esta decisión mucho antes. "La verdad es que si yo hubiera empezado a acudir a terapia hace muchos años, cuando competía en natación, hubiera podido gestionar mejor todo ese estrés y ansiedad que tenía, y, quién sabe, si hubiera llegado a ser campeón de España", ha terminado su discurso en tono humorístico.

A pesar de que en el mismo cuestionario ha confesado que se encuentra feliz, el intérprete no está atravesando su mejor momento en el terreno amoroso. Hace tan solo un par de semanas ponía punto y final a su relación con la hija de Paz Padilla. Después de tres años de noviazgo, los dos influencers anunciaban a través de sus perfiles sociales, que, debido al desgaste ocasionado por la convivencia, tras haberse mudado a un piso en el centro de Madrid el pasado mes de septiembre, habían decidido acabar su historia, ya que sentían que, para ser felices de nuevo, debían empezar caminos por separado.

Tras la separación, Iván Martín se ha centrado por completo en su faceta como actor. Desde hace tiempo, lucha por cumplir su sueño y hacerse un hueco en el mundo de la interpretación. Un objetivo que va bien encaminado, puesto que, como él mismo ha explicado, se encuentra preparando distintos trabajos para un futuro muy cercano. "El verano va a estar paradito por cosas que tuve en la garganta, pero después del verano vienen cosas guays", ha manifestado visiblemente emocionado.