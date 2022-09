Paz Padilla, así ha sido el primer verano con su nueva pareja Fran Medina

Este verano ha tenido un sabor especial para Paz Padilla. La presentadora ha vivido su primera temporada estival junto a su nueva pareja: Fran Medina. Si bien es cierto que su historia de amor comenzó el otoño pasado de la manera más discreta posible, ahora que su romance es un hecho totalmente público ya no se esconden y no dudan en mostrar su complicidad siempre que es posible. Por ello, antes de retomar en su totalidad sus compromisos laborales, la pareja ha decidido aprovechar sus días libres para hacer varios viajes: desde pasar unos días en Cádiz, junto a su círculo más cercano de familiares y amigos; hasta una escapada fuera de las fronteras del país: concretamente a Turquía junto a otro grupo de amistades según afirman algunos testigos.

Gracias a este guardia civil, que también ejerce como fotógrafo y que incluso la ha llegado a retratar en diversas ocasiones para ¡HOLA!, la intérprete ha recuperado la sonrisa después del fallecimiento de su esposo, Antonio Vidal que en el año 2020, con tan solo 53 años, murió a causa de un cáncer. En este tiempo, Fran le ha brindado un gran apoyo y ha sido el encargado de acompañar a Paz en algunos de los eventos de su agenda, como las citas por los teatros de España, por lo que a buen seguro estará esta noche de miércoles en la entrevista que la protagonista de La que se avecina va a conceder en El Hormiguero.

Pequeños gestos del día a día, que, cómo ha podido conocer la revista Semana, han hecho que Fran tenga un buen recibimiento en el entorno de la humorista en el que se encuentra muy integrado, ya que todos ellos le ven como un hombre amable, cariñoso y divertido. y, sobre todo, pendiente de Paz.

Una nueva etapa repleta de proyectos profesionales

La suerte no solo le sonríe en lo relativo a su vida personal, si no también en lo laboral. Después de su precipitada marcha de Sálvame, no ha parado de trabajar en numerosos y diversos proyectos. Junto a su hija, la influencer Anna Ferrer, ha recorrido gran parte de los mercados del país con su NoNieta, una furgoneta en la que estaban disponibles las prendas textiles de su marca de moda No ni ná. De la misma manera, sigue presente en el mundo del espectáculo, tanto en su faceta de actriz y cómica, como en la de conductora televisiva. Pero, posiblemente, el más significativo de todos estos trabajos sea su libro: El Humor de mi vida, una novela autobiográfica que ha sido todo un éxito de ventas, y, que trás su puesta en escena en los teatros españoles, se va a convertir en una película protagonizada por la propia Paz.

