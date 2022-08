Bernardo Pantoja ingresado de nuevo por una complicación de salud

Preocupación por el estado de salud de Bernardo Pantoja. El padre de Anabel Pantoja ha tenido que ser ingresado de urgencia esta tarde en el Hospital Universitario Vírgen del Rocío en Sevilla donde permanece en observación. Así lo ha adelantado el equipo de Sálvame tras ponerse en contacto con su pareja, Junco, que, al contrario que en otras ocasiones, se ha mostrado bastante nerviosa e intranquila y no le ha querido restar importancia a este bache por el que estaría pasando el hermano de la Tonadillera. Aunque los familiares no han dado más datos sobre las causas que habrían motivado esta nueva visita al centro médico, sí que el programa de Telecinco ha podido conocer que se trata de una infección. Cabe recordar que Bernardo ya estuvo ingresado hace 2 meses por una complicación similar derivada de sus problemas de diabetes, una enfermedad que viene arrastrando desde hace años y que se ha ido agravando con el paso del tiempo.

Una situación delicada que aviva aún más la polémica que se cierne alrededor de la prima de Kiko Rivera que ha sido acusada por parte de su entorno más cercano, entre ellas la propia Junco, de ser algo dejada en lo que se refiere a los cuidados que su progenitor necesita. Porque si bien es cierto que ella es la encargada de pagar todos los gastos derivados de sus atenciones sanitarias, parece que no dedica demasiado tiempo a cultivar la relación padre-hija, algo que podría apenar a Bernardo. Actualmente, la influencer sevillana se encuentra en Canarias, donde tiene fijada su residencia, tras un largo verano de viajes con su nuevo enamorado, Yulen Pereira, tras su estancia de casi 3 meses en Supervivientes. Un período de ausencia bastante notorio en el que tan solo habría estado de visita en casa de su padre en una ocasión.

Sin embargo, Anabel Pantoja ha demostrado ser una persona muy familiar y a buen seguro va a volver a estar al lado de su padre en estos tiempos tan complicados como ya lo ha hecho en el pasado. De la misma manera, ella también se encuentra en un período repleto de cambios que no le están resultando demasiado sencillos. Recientemente, se ha sincerado con su comunidad de seguidores, formada por más de 1 millón de personas, sobre cómo, tras su experiencia en Honduras, le está costando más de lo que se podía imaginar ser consciente de su realidad. "Estaba segura de enfrentarme a mis miedos y a la nueva etapa, pero no es fácil. Tengo que reconocer que el miedo se apodera de mí y me impide subir escalones, pero hoy he logrado subir uno y yo sola", ha explicado haciendo referencia a los pequeños grandes logros que marcan su día a día.

Y es que la vida tal y como Anabel la conocía ha desaparecido. Tras su inesperado divorcio de Omar Sánchez, ha recuperado la ilusión por el amor junto al esgrimista. En cambio, no todos ven con buenos ojos su relación, entre ellos su madre y sus suegros, y está intentando luchar para demostrar que su idilio con el deportista va en serio. Igualmente, ha comenzado una nueva etapa en lo referido a lo laboral al no incorporarse a su puesto habitual como tertuliana en Sálvame para centrarse en otros proyectos e ilusiones.