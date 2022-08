Omar y Raquel vs Anabel y Yulen: dos ex y un mismo destino Las dos parejas están disfrutando de unos días de vacaciones en Ibiza

No cabe duda de que Ibiza es el destino por excelencia de las vacaciones de verano de las celebridades. Un lugar idílico que ha sido la segunda parada en la particular luna de miel de Anabel Pantoja y Yulen Pereira, que hace tan solo unas semanas estuvieron en Egipto. Sin embargo, los dos enamorados no están solos en las Islas Pitiusas, puesto que el exmarido de la sobrina de Isabel Pantoja, Omar Sánchez, y su nueva ilusión amorosa, Raquel Lozano, también habían puesto rumbo hasta estas paradisíacas playas para así pasar unos días de desconexión antes de que el windsurfista empiece su nueva aventura televisiva en el reality show Pesadilla en el Paraíso.

VER GALERÍA

Omar Sánchez, tajante al hablar de Anabel Pantoja: 'Me siento humillado'

Anabel Pantoja y Yulen Pereira cumplen uno de sus sueños y se van de vacaciones a Egipto

Una curiosa casualidad que ha desatado todo tipo de rumores, ya que muchos han pensado que el deportista canario y la exconcursante de Gran Hermano habían programado este viaje para intentar robarle el protagonismo a la influencer sevillana, que está feliz escribiendo un nuevo capítulo de su vida junto al esgrimista. Unas habladurías que Raquel Lozano quiso desmentir entrando por teléfono en Sálvame. "La isla es muy grande y aquí cabe todo el mundo. Estoy muy tranquila y así voy a seguir". Una predicción que no se ha cumplido porque las dos parejas se alojan en zonas muy próximas, y, por lo tanto, sus caminos han terminado por cruzarse.

VER GALERÍA

Kike Calleja ha sido el testigo principal de este reencuentro. Al parecer el reportero de Telecinco y su mujer habían organizado una quedada con Raquel Lozano, con la que mantienen una relación muy estrecha, y Omar Sánchez en uno de los hoteles más populares de Ibiza. Tras un tiempo charlando animadamente, al periodista le han comunicado que la prima de Kiko Rivera se encontraba en las instalaciones del edificio, pero, al conocer que su exesposo también estaba allí, había tomado la determinación de marcharse a otro lugar a pasar la tarde y así evitar cruzarse frente a frente con su pasado sentimental.

Una información que no ha terminado de gustar a Anabel Pantoja que ha querido dar su propia versión de los hechos. "Siempre vengo aquí con unos amigos. Sabía que Omar iba a estar también en Ibiza y no me parece mal. Iba a ir allí a comer, pero al saber que ellos estaban allí he preferido irme para así evitar malentendidos", ha explicado la aventurera de Supervivientes dejando muy claro que ella va en son de paz y en ningún momento busca crear polémica con una persecución con la que dar que hablar.

VER GALERÍA

Cabe recordar que Anabel Pantoja y Omar Sánchez ya se han visto las caras en el programa Déjate Querer. Con Toñi Moreno como maestra de ceremonias, ambos declararon que no habían hecho bien las cosas, e, incluso, llegaron a decir que aún había sentimientos en sus corazones por el otro, pero el daño era mucho y solo con trabajo y esfuerzo podrían volver a ser amigos en un futuro. Quien sabe si será Ibiza el escenario perfecto para acercar posiciones e iniciar esa posible amistad.

Raquel Lozano confirma estar 'ilusionada' con Omar Sánchez

Con Isa, Anabel y su tradicional gazpacho: así fue el cumpleaños de Isabel Pantoja en Cantora