Así está siendo la luna de miel de Kike Calleja y Raquel Abad en Nueva York

El pasado 8 de julio Kike Calleja y Raquel Abad celebraron su boda en la finca El Jaral de la Mira, en Madrid, dándose el 'sí, quiero' en una romántica ceremonia rodeados de familiares y amigos. Tras el convite y la posterior fiesta hasta altas horas de la madrugada, en la que estuvieron Lara Dibildos, Isabel Rábago, Alejandra Rubio, Carmen Borrego con su hija o Cristina Cifuentes, la pareja ha comenzado su luna de miel y la primera parada ha sido Nueva York. El reportero y la que fuera tercera finalista en la séptima edición de Gran Hermano han compartido varias fotografías de la Gran Manzana, inmortalizando cada precioso momento de esta mágica ciudad: en la Estatua de la Libertad, dando un paseo en helicóptero, junto a la bandera de Estados Unidos, en Times Square o en el monumento a las víctimas del 11 de septiembre.

"Felices e ilusionados empezamos nuestra luna de miel. Gracias a todos los que habéis contribuido a dibujarnos esta sonrisa. Todavía nos dura la resaca emocional de un día mágico. Nos vemos en agosto", ha escrito el reportero de Sálvame en junto a otra fotografía en la que ambos están en el aeropuerto para comenzar este viaje de novios. Pero además, Kike ha confirmado en el álbum que ha publicado que la ciudad estadounidense no será la única para en esta luna de miel. "Disfrutando de Nueva York por tierra, mar y aire. Mañana nuevas aventuras en otro lugar del mundo", ha añadido el periodista, muy feliz de pasear Wall Street con su mujer.

Raquel, que es más celosa de su intimidad prefiriendo no escribir tantas declaraciones en las fotografías, también ha compartido varias instantáneas de todos los monumentos que ha visitado con su recién estrenado marido, que no duda en comentar lo mucho que quiere a su mujer. "Tú y yo", ha puesto en una de las publicaciones junto a algunos emoticonos de corazones. Además, muchos de sus compañeros y amigos de Mediaset, como Nacho Montes, Marisa Martín Blázquez o Gema López, han aprovechado para desearles lo mejor y dejarles los mejores deseos para este viaje de recién casados. "Feliz viaje, pasadlo genial y a la vuelta nos vemos. ¡Os quiero mucho!", ha escrito Cristina Cifuentes.

La pareja, que ha estado junta durante cinco años y medio hasta celebrar su boda (a la que no invitaron a todos sus compañeros de programa), se casó ante unos 200 invitados. Raquel y Kike se conocieron en 2018 gracias a unos amigos en común y desde entonces comenzaron una preciosa historia de amor en la que no han faltado las numerosas escapadas, viajes, cenas, eventos y fiestas que han ido compartiendo en sus diferentes perfiles sociales. "Te quiero con locura mi niña. Eres maravillosa en todos los sentidos. Una vida se me va a hacer corta para quererte tanto como te quiero", ha escrito el periodista en una de sus fotografías.