Kike Calleja desvela a qué compañeros no ha invitado a su boda y los motivos

Kike Calleja, que confesó hace unos días si le gustaría o no ser padre, está a punto de pasar por el altar junto a Raquel Abad. La pareja, después de dos años de pandemia en los que no han podido celebrar su compromiso, se dará el 'sí, quiero' este viernes en una boda que no estará exenta de polémicas, ya que la decisión de no invitar a algunos de los colaboradores de Sálvame ha generado algún que otro enfrentamiento. Miguel Frigenti, José Antonio Canales Rivera y Kiko Jiménez son tres de los colaboradores que no han recibido invitación, algo que el reportero ha querido explicar. "No tengo una relación cercana con ellos y tengo un aforo limitado. Prefiero invitar a gente que sea la más cercana, no voy a invitar a gente que venga por compromiso", ha dicho en el programa de Jorge Javier Vázquez.

Kike Calleja habla de sus planes de ser padre con Raquel Abad, en la cuenta atrás de su enlace

Además, Kike se ha sorprendido mucho cuando algunos de sus compañeros de programa le han comentado que a Miguel Frigenti no le había gustado mucho su decisión, algo por lo que el reportero le ha querido mandar un tajante mensaje: "Me han dicho que está enfadado y ¿para qué va a venir? ¿Para que diga que la boda es una mierda como hizo con su amiga Belén Esteban? Pues prefiero no invitarle. Y luego que venga aquí a criticar o hablar. Está enfadado buscando una polémica", ha dicho Calleja, provocando un enfrentamiento mucho más grande con el periodista. "Hay compañeros que estarán en la boda y que me dijeron que su relación tampoco iba más allá de la tele. Me chocó un poco porque es un feo que invites a todos menos a mí. Algunos me han dicho que no van porque no son amigos", ha contestado el exconcursante de Secret Story.

Pero el asunto no ha quedado ahí y Kike ha continuado contestado a Miguel, que también había dicho que creía que todo era asunto de posturear y que algunos estaban invitados porque seguro que vendería un reportaje con esos personajes. "Me parece que es de estar reventado, invito a quien yo quiero, hemos invitado a gente que le tengo cariño tanto mi mujer como yo", ha aclarado el futuro marido de Raquel Abad. Sin embargo, hay otros compañeros del reportero que sí están invitados pero que por circunstancias de la vida no van a poder acudir a tan esperado evento, como es el caso de Chelo García-Cortés, Gema López y Laura Fa.

Terelu Campos recibe el gran apoyo de Kike Calleja en un momento muy difícil

A tan solo un día de pasar por el altar, Raquel y Kike celebraron hace unas semanas su despedida de solteros en común, una cena con posterior fiesta de unos 20 invitados. El periodista iba disfrazado con traje de novia y su futura mujer con un sombrero de copa y un bigote, un momento en el que pudieron disfrutar en un local decorado de globos y guirnaldas en el techo. Además, el reportero ha confesado que cuando pase la ceremonia es muy posible que se conviertan en padres: "Me gustaría tener hijos, sí. Si pudiera ser pues dos, pero si pueden ser más, mejor. Depende de cómo estén las cosas", relató en Sálvame.