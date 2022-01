Frigenti pierde un igualado duelo contra Cristina Porta y se convierte en el expulsado de 'Secret Story'

Tras la segunda expulsión de Adara Molinero, Sandra Pica, Miguel Frigenti, Cristina Porta y Luca Onestini se han enfrentado a la nominación en una de las semanas más cruciales para su camino al triunfo de Secret Story. Mientras el hermano de Gianmarco y la que fuera participante de La isla de las tentaciones fueron salvados por la audiencia (después de que Julen decidiera traicionar a su novia no salvándola), los dos periodistas han tenido que convecer al público de que eran merecedores de quedarse en la casa de los secretos. Finalmente, tras unos porcentajes muy igualados, el colaborador de Sálvame ha sido el elegido por la audiencia para terminar por segunda vez el sueño de continuar en el reality de Mediaset. "La que me has dado, si lo sé no pido que vuelvas", ha relatado Cristina a su compañero repescado. "Hablamos fuera tú y yo, si quieres", ha respondido Miguel tras ver las lágrimas de la que había sido su amiga durante varios meses.

La amistad entre Miguel y Cristina creció poco a poco durante los primeros días de la casa. Ambos se sintieron incomprendidos por el resto de sus compañeros y juntos formaron una unión inseparable hasta que a él le eliminaron del concurso por primera vez. Entonces fue cuando Adara Molinero entró en la casa y su relación con la periodista deportiva provocó que el colaborador de Sálvame viera algunas actitudes en su amiga que no le gustaron aunque continuó defendiendola fuera. Una vez fue repescado, durante su segunda etapa en la casa de los secretos todo cambió y sus lazos desaparecieron, ya que Frigenti decidió estar al lado de la que fuera ganadora de GH VIP.

Frigenti y Porta pasaron del amor al odio en pocos días y durante un mes han protagonizado varios enfrentamientos. Ya en la sala de expulsión, ambos han reconocido que han sido muy importantes el uno para el otro y que a pesar de todo se han querido mucho. Tras ver un vídeo de las primeras semanas cuando formaron equipo, Cristina se ha emocionado mucho y ha confesado sentirse desilusionada con algunas palabras de su compañero, prometiendo que cuando todo termine tendrán una conversación para intentar salvar el amor que les une. "Le comparé como si fuera una amigo de fuera y ha sido la persona que más daño me ha hecho, por encima de cualquiera de los que hay en la casa. Era el único que me podía hacer daño y me siento depecionada", ha reconocido la periodista muy emocionada.

"Si dejamos de escuchar voces de personas y escuchamos solamente a nuestro corazón, podemos llegar a ser grandes amigos", ha comentado Miguel a Cristina. En plató, Adara no ha podido parar de llorar al saber que su amigo Miguel era el expulsado y no ha dudado en decir a la audiencia lo que pensaba: "Estoy fastidiada porque era su sueño, lo ha dado todo, se ha divertido, ha sido valiente y siempre ha dicho lo que pensaba", ha relatado entre lágrimas.

