Adara Molinero, expulsada por segunda vez en 'Secret Story' la noche del reencuentro con su padre y su novio

Tras la expulsión de Isabel Rábago en el programa anterior de Secret Story, que estuvo presentado por Carlos Sobera por la baja laboral de Jorge Javier Vázquez, Cristina Porta, Miguel Frigenti y Adara Molinero se han enfrentado al final de su paso por el reality. Después de que el colaborador de Sálvame fuera el salvado de la semana, el duelo entre la periodista deportiva y la ganadora de GH VIP prometía uno de los momentos más emocionantes de todo el concurso. Tras recibir el mayor número de votos de la audiencia de toda la edición, el presentador ha anunciado que el público ha decidido que con un 52% Adara fuera eliminada por segunda vez, abandonando su sueño de continuar en la casa de los secretos. "Lo que se me pasa por la cabeza ahora es que voy a ver a mi hijo. Estoy feliz", ha dicho Molinero a Jorge Javier Vázquez, agradeciendo también la gran oportunidad que le han dado con este formato.

Lo cierto es que ha sido una noche bastante agridulce para Adara, que se ha reencontrado con su padre tras dos años sin hablarse ni verse, pues su progenitor decidió posicionarse a favor de Hugo Sierra, expareja de su hija, cuando ella participó en Gran Hermano VIP 7. Este distanciamiento se ha ido acentuando día tras día hasta que Jesús intervino por sorpresa con una llamada telefónica en Secret Story para decirle a su niña que estaba dispuesto a reconciliarse. Así, este jueves 25 de noviembre, ambos han podido abrazarse a través de un panel de metacrilato con unos brazos de plástico y han quedado en tener una conversación.

"Me estoy emocionando. Lo que pasó ya lo hablaremos, pero es mejor volver a empezar. ¡Qué guapa estás! Me hubiera gustado que no estuviera este cristal para vernos, pero bueno", ha dicho Jesús al ver a Adara. "Solamente le había visto así una vez en mi vida en un momento muy feo cuando era pequeña", ha respondido Molinero tras hablar con su progenitor. Desde plato, Elena Rodríguez, madre de la concursante, se ha emocionado mucho con este encuentro, pero ha recriminado a su expareja que no solo tiene una hija y ha relatado entre lágrimas que sigue dolida por su otro hijo, Aitor, con quien no tiene relación. Su padre no ha sido la única persona con la que Adara se ha reencontrado. En el plató estaba Rodri Fuertes, el exgranhermano con quien mantiene una relación desde que se reconciliaran en el programa y con el que ha protagonizado un apasionado beso.

Además, el juego de los secretos del concurso ha llegado a su fin y por ello se han descubierto todos los enigmas con los que entraron los concursantes. Mientras han revelado que Cynthia tuvo una historia de amor con un jugador del Real Madrid, Luis Rollán ha confesado cuál era el misterio con el que ha jugado durante su estancia en la casa. "Soy amante de un presentador. Hace dos años y medio terminé con mi pareja y a los meses conocí a un chico en Barcelona que yo no sabía quién era ni él quien era yo porque no es español", ha relatado el colaborador de Viva la vida, añadiendo que se han visto varias veces, la última en agosto, y que trabaja en la televisión en México y Estados Unidos.

