Kike Calleja habla de sus planes de ser padre con Raquel Abad, en la cuenta atrás de su enlace

Kike Calleja lo tiene claro: quiere ser padre. El periodista, que anunció su compromiso con Raquel Abad en febrero de 2021, ha confesado que quiere ampliar la familia después de la celebración de su boda el próximo 8 de julio. "Me gustaría tener, sí. Si pudiera ser pues dos, pero si pueden ser más, mejor. Depende de cómo estén las cosas", ha dicho el periodista a sus compañeros de Viva la vida. Además, el reportero de Mediaset ha confesado que para ello ha tenido que cambiarse de casa, ya que su anterior vivienda "con buenas vistas" se quedaba muy pequeña. "Nunca he tenido ático. Tenía un apartamento de soltero y ahora es una casa familiar", ha dicho el colaborador, añadiendo que cuando llegó su novia para vivir juntos los armarios se quedaron pequeños y no tenían dónde meter toda la ropa.

A punto de pasar por el altar, la pareja celebró en común su despedida de solteros el pasado fin de semana rodeados de sus amigos más cercanos, una cena con posterior fiesta de unos 20 invitados. Kike disfrazado con traje de novia y Raquel con un sombrero de copa y un bigote, el local estaba lleno de globos y guirnaldas en el techo y los asistentes, entre los que se encontraban Marta López Álamo, Terelu Campos o Alejandra Rubio, pudieron continuar después hasta altas horas de la madrugada en una conocida discoteca de Madrid. "Vivan los novios", escribió la nieta de María Teresa Campos junto a una fotografía en blanco y negro de la pareja disfrazada.

El enlace será el próximo 8 de julio, tendrá alrededor de unos 200 invitados y se celebrará en la Finca el Jaral de la Mira, un boda al aire libre en plena sierra de Guadarrama (Madrid). "Seguimos preparando nuestro gran día con ganas, ilusión y mucha felicidad... No hay escenario más maravilloso para hacerlo que aquí", ha escrito el periodista en sus perfiles sociales junto a una instantánea de los dos muy sonrientes y contentos con la elección de la ubicación. Además, hace unos días que la que fuera concursante de Gran Hermano confesó que iba a ir "muy elegante", aunque su futuro marido aseguró que estaba dispuesto a competir con ella. "Siempre es la novia la que sorprende. Vamos a romper los estereotipos", dijo Kike a Europa Press.

Kike y Raquel llevan cinco años de feliz relación y las diferentes publicaciones de sus perfiles sociales lo demuestran, ya que es habitual que compartan algunos de sus momentos más románticos e intercambien declaraciones de amor. Noches de celebración con "aire flamenco", bodas de familiares y amigos, los Premios Naranja y Limón, eventos, inauguraciones, viajes por toda España... la pareja no duda en enseñar lo encantados que están en el uno con el otro y lo bien que se lo pasan haciendo planes juntos. "Un finde frenético para empezar unas semanas de nervios, ilusiones y sueños cumplidos", ha escrito el periodista junto a una fotografía en la que da un beso a su enamorada, dejando claro que queda muy poco para el día que pondrán el broche de oro a su relación.