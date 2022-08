Gerard Butler llora la muerte de su amigo el cantante Darius Campbell, fallecido a los 41 años de edad

A pesar de la discreción a la que nos tiene siempre acostumbrados en su perfil público, Gerard Butler ha roto su silencio esta semana para llorar la repentina muerte de uno de sus mejores amigos, el cantante Darius Campbell Danesh, finalista de Pop Idol, que falleció a principios de esta semana a los 41 años. El actor ha elegido una foto de los dos juntos, sonriendo divertidos en una de las muchas veladas que compartieron para recordar al que consideraba como su hermano. La última vez que les captaron los fotógrafos juntos fue hace justo un mes, paseando a sus perros por las playas de Malibú, el pasado 11 de junio. Al lado de la imagen la estrella de Hollywood, conmocionado por la noticia, confiesa el dolor que está atravesando en estos momentos: "Estoy devastado por el repentino fallecimiento de mi querido amigo Darius, un verdadero hermano de armas". Un duro golpe, aun peor que el que tuvo que afrontar hace cuatro años, cuando los devastadores incendios de california acabarón con su casa de Malibú.

VER GALERÍA

La muerte del actor y cantante, de origen escocés, igual que Butler, fue anunciada el pasado martes por su familia en un escueto comunicado que decía: "Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Darius Campbell Danesh. Les pedimos que respeten nuestros deseos de privacidad en este momento mientras aceptamos la trágica pérdida de nuestro hijo y hermano". Darius fue encontrado inconsciente en la cama en la habitación de su apartamento en Rochester, Minnesota, el 11 de agosto y por la tarde la oficina local forense declaró oficialmente su muerte. La policía estadounidense confirmó que no había encontrado signos de intención ni circunstancias sospechosas. Las causas de su repentina muerte se desconocen aún y se están investigando.

VER GALERÍA

"Aquellos que tuvieron la suerte de haber conocido a Darius al menos unos minutos, quedaron profundamente conmovidos por su risa contagiosa y su entusiasmo por la vida. Siempre estaba armado con una sonrisa, una voz que retumbaba y un abrazo genuinamente cálido al que pocos podían o querían resistirse. Tenía un talento increíble, era un cantante cuya voz llegaba al alma y un acto de gran presencia", explica Gerard Butler sobre su gran amigo, que llegó a alcanzar el número uno del ranking musical en Reino Unido, durante dos semanas, con su primer tema Colourblind y consiguió el disco de platino con su primer álbum Dive In

VER GALERÍA

Recordando al músico el intérprete de 300 asegura que “Lo más importante es que tenía el corazón de un león. Era más grande y más brillante que el sol, tenía una energía contagiosa con la que podía iluminar una habitación en segundos y soñaba con inspirar a todos a mejorar. Hablaba por hablar pero caminó por el camino. Tenía pureza de pensamiento, una sabiduría profunda y una gratitud constante hacia las personas hacia la vida y hacia todos”, explica el también productor.

El protagonista de Juego de Asesinos termina su mensaje reflexionando sobre cómo va a poder afrontar con entereza este trágico suceso “El universo se desarrolla de maneras con las que quizás no estamos de acuerdo o que no entendemos. En algún lugar creo que hay o habrá algún significado de por qué nos ha dejado tan pronto. Quizá para enseñarnos que vivamos con ese corazón abierto, poniendo a los demás por delante y nunca tomándonos a nosotros mismos demasiado en serio mientras aprendemos a atravesar este mundo inestable en el que vivimos. Eso podría ser suficiente” y explica con resignación el dolor que está atravesando: "Mi corazón duele mucho pero en adelante, tocaré mi tambor más fuerte y celebraré así la vida y cada hermoso momento porque mi hermano me mostró que era una manera increíble de hacerlo"