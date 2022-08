'La profesora', la provocativa serie que ha arrasado en Reino Unido llega a Filmin

Más de cinco millones de británicos vieron esta serie en su estreno, por lo que se trata de una de las propuestas europeas de mayor éxito y que ahora llega a España de la mano de Filmin. Como acostumbran las producciones de Reino Unido, cuatro capítulos bastan si la intensidad del argumento es suficiente. Así La profesora se convierte en una opción muy a tener en cuenta para emprender un maratón de fin de semana, siempre que estemos dispuestos a sumergirnos en un drama de dimensiones considerables, en el que conoceremos la vida de Jenna Garvey, una buena profesora de instituto a la que todo el mundo parece valorar, pese a que no está en su mejor momento personal. Jenna se siente algo desubicada pero trata de que el caos que reina en su vida no traspase a su profesionalidad en las clases, pues se ve en el deber de apoyar y ser un ejemplo válido para los alumnos de 15 años a los que ve todos los días. Sin embargo, uno de sus estudiantes siembra una dura acusación sobre ella, el joven relata haber mantenido relaciones sexuales con Jenna la noche anterior, lo que hará saltar por los aires todo lo que la profesora creía estable en su vida.

VER GALERÍA

Jenna es consciente de que aquella noche bebió en exceso, por eso no recuerda nada de lo ocurrido. Lo interesante de la nueva ficción que nos trae Filmin es que la propia protagonista desea conocer qué ocurrió para poder saber a qué atenerse y saber si las acusaciones son ciertas o no. La crítica se ha deshecho en elogios sobre el trabajo de Sheridan Smith, la actriz de 41 años que da vida a Jenna y que, según los medios especializados, ha sido capaz de aportar verdad, tensión y dudas sobre un personaje que vive una situación extraordinariamente sensible y complicada. En declaraciones de la propia Sheeran “se trata de un personaje muy complejo porque nunca sabes si está diciendo la verdad o no, ni siquiera ella misma”.

VER GALERÍA

Este es otro elemento que ha sido muy apreciado en su país de origen, pues Jenna es un personaje femenino con aristas, zonas oscuras y la suficiente complejidad para ver en él una representación realista de lo que es un ser humano: lleno de contradicciones y dudas. Jenna es una profesora entregada en intentar dar a los jóvenes más humildes de su centro la confianza y las motivaciones para que miren más allá y no se vean lastrados en comparación a quienes tienen colmadas todas sus necesidades, en palabras de Sheeran “mi personaje ha autoimpuesto la misión de salvarlos, por eso se acaba comportando como una amiga, pero esta actitud será su perdición”.

VER GALERÍA

Kate Blanchet y Emma Thompson ya interpretaron un dilema similar

Tal vez el éxito de esta ficción estriba en que que la creadora es una mujer, la actriz y guionista británica Barunka O'Shaughnessy, que ahora ha puesto en el punto de mira una historia dramática pero sensible y que que no resulta del todo desconocida para los espectadores del Reino Unido, pues aunque La profesora no bebe de ningún caso real específico, aborda el conflicto alumno-profesora desde un ángulo que ya hemos visto en otras ficciones británicas como en Escándalo, el largometraje de 2006 donde pudimos ver a Cate Blanchett dando vida a una profesora que mantiene una relación emocional y sexual con un alumno adolescente y es chantajeada por el personaje interpretado por Judi Dench, otra maestra obsesionada con Blanchett. También Emma Thompson se ve relacionada con un joven en El veredicto, donde interpreta a una juez que es idealizada por el adolescente al que protege.

VER GALERÍA

En HBO encontramos una serie con tintes similares, pero protagonizada por Kate Mara, en A teacher la actriz de 39 años interpreta a una profesora de secundaria que traspasa la línea del amor con un adolescente y esto da un giro oscuro e inesperado a su vida, trastocándolo todo. Y por último, ya en España, en El desorde que dejas (que podemos ver en Netflix) nos sumergimos en la relación de una profesora, encarnada por Bárbara Lennie, con uno de sus alumnos que podría haber desenvocado en su suicidio, incidente que asola al instituto y que sirve de punto de arranque para esta serie rodada en Galicia.