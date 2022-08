Los tatuajes de Miguel Torres que reflejan su amor por Paula Echevarría

Las muestras de amor de Paula Echevarría y Miguel Torres no cesan. El pasado 7 de agosto, con motivo del 45º cumpleaños de la actriz, el comentarista deportivo dedicó estas preciosas palabras a su chica. "Eres la alegría de nuestra vida y, por supuesto, la mejor mamá que podríamos tener. Hoy y siempre te mereces todo lo mejor por lo especial que eres con todos los que te conocemos. Te queremos mucho". Además, publicó una imagen de los tatuajes que adornan su cuerpo y que reflejan lo enamorado que está de la asturiana. En uno de sus brazos se puede ver la palabra Paula y la fecha de nacimiento de su primer hijo en común con la intérprete, 11-04-2021.

La actriz, por su parte, también ha sorprendido a todos sus seguidores con sus tatuajes. Son dos y muy discretos. Uno de ellos es el número 7, una cifra que corresponde al día de su cumpleaños y que está repetida en el año de su nacimiento (1977).

Este verano está siendo muy especial para la pareja. Una vez más, Marbella se ha convertido en el escenario perfecto para disfrutar de las vacaciones. Compaginan los días de sol y playa con las noches en el Festival Starlite. No se han perdido casi ningún concierto. Han visto a Camilo, a C. Tangana, a Taburete y a Hombres G. Pero su mejor plan es disfrutar de su hijo Miguel. "¡Que maravilla ver las cosas a través de ti. Todas tus primeras veces es como si también lo fueran para nosotros. Todo lo que vas descubriendo es como si también lo descubrieramos nosotros. Es tan apasionante como agotador vivir la vida con un pequeño tan despierto y con tantas inquietudes como tú", dijo Paula al ver al niño en la piscina.

A pesar del gran momento que viven, Paula y Miguel no se plantean dar un paso más en su relación. "La verdad es que no. Los dos ya pasamos por ello y le damos la importancia justa al matrimonio. Una buena convivencia es la base de una relación duradera, no el matrimonio", declaró la actriz.

Por ahora su plan más inmediato es seguir disfrutando del verano y es probable que hagan una escapada próximamente a Asturias. La actriz tiene una preciosa casa en su pueblo, Candás, y casi todos los veranos disfruta de unos días en su tierra natal. Además, el 17 de agosto su hija Daniella cumple14 años y seguro que lo celebran con una gran fiesta. La adolescente, según ha contado Paula, "es muy tranquila". "Pelea como todos los adolescentes, pero al final lo que digan su padre (David Bustamante) y su madre va a misa", aseguró entre risas.