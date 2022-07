Canciones del productor de C. Tangana y el regreso de Neil Patrick Harris, lo nuevo de Netflix Amaia Romero y Mala Rodríguez participaron en el videoclip de ‘Fanático’, la propuesta de Netflix más ambiciosa para esta semana

El caluroso mes de julio termina con varias propuestas de Netflix que sacan punta al amor en todas sus dimensiones. Desde la comedia protagonizada Neil Patrick Harris (Cómo conocí a vuestra madre) en la que tras 17 años de pareja se verá soltero a su pesar, o el regreso de Charles Meton, el protagonista de Riverdale en una relación de conveniencia que se convierte en una intensa historia de amor en época de guerra.

Pipa

27 de julio

Con esta tercera entrega de la saga de Manuela Pelari finalizan los largometrajes que Netflix ha dedicado a la investigadora argentina. Tras Perdida y La corazonada, este último largo cierra el ciclo que se inició en 2003, cuando en un viaje de fin de carrera la joven Cornelia Villalba desapareció en la Patagonia, tras una noche de fiesta con sus amigas. 14 años después una de esas amigas es policía, especializada en secuestros y trata, este fue el argumento del primer film, que introdujo en la trama a Luisana Lopilato en el papel principal, y a Amaia Salamanca como la amiga desaparecida. En La corazonada Manuela Pelari recien sale de la academia de policía, y debe investigar un caso de asesinato de una joven de 19 años.

En este último largometraje, que cierra la saga de los casos del personaje interpretado Luisiana Lopilato, descubrimos a una Manuela retirada de la policía, que vive junto a su tía en un pequeño pueblo al norte de Argentina, casi como si se tratara de un western americano, el descubrimiento de un cadáver volverá a sumergir al personaje en una investigación que le atrapará y conducirá a una espiral donde sus propios fantasmas personales le asolarán.

Sigue respirando

28 de julio

A lo largo de los seis capítulos de 30 minutos de Sigue respirando acompañaremos a Melissa por un viaje hacia lo desconocido, donde no existen ni buenos ni malos, sino la supervivencia. Todo empieza cuando Melissa, una abogada de Nueva York, viaja en avioneta hacia Canadá, el aparato sufre un accidente y ella resulta ser la única superviviente. Pero salir viva de un incidente así no es suficiente, ahora deberá sobrevivir en plena naturaleza, en el denso bosque de la zona montañosa que separa EE.UU. de Canadá, en los límites más remotos de sus fronteras. No sólo deberá hacer frente a los peligros a la naturaleza, al hambre, sino que también se verá asolada por sus recuerdos, pues en plena soledad Melissa retornará a su pasado a través del infinito desarraigo que sentirá al verse indefensa en el medio de la nada.

Conocimos a Melissa Barrera durante el verano pasado, cuando protagonizó el exitoso musical neoyorkino In the Heights creado por el compositor de moda en EE.UU, Lin-Manuel Miranda, responsable de la banda sonora de Encanto y de la composición del exitoso musical Hamilton. La actriz mexicana de 32 años también ha participado en la última entrega de Scream y en la serie dramática Vida, con todos estos proyectos está plenamente asentada en la industria de Hollywood, aunque anteriormente había desarrollado su carrera en México, con telenovelas como Siempre tuya Acapulco. Sigue respirando prueba Melissa Barrera, que soporta todo el peso de la interpretación, al verse completamente sola en la inmensidad natural, pero los múltiples flashbacks que ella rememora cuentan con la participación de Jeff Wilbusch, Austin Stowell, Juan Pablo Espinosa y Florencia Lozano

Desparejado

29 de julio

Está llamado a ser el gran éxito del verano de Netflix, no en vano cuenta con el peso pesado que inevitablemente nos evoca a una de las comedias mejor valoradas de la última década, Neil Patrick Harris en Cómo conocí a vuestra madre. En esta ocasión Harris interpreta a Michael, un hombre que parece tenerlo todo, una profesión que le apasiona y al amor de su vida, Colin, el pilar fundamental de su felicidad. Un día, Colin abandona a Michael después de una relación de 17 años, y éste queda desparejado, como reza el título de la serie. Perder su alma gemela ya es duro, pero verse soltero a los 40 es peor: ¿cómo dejar de ser soltero?

Neil Patrick Harris nos acompaña desde la pequeña pantalla desde que en 1989 entrara en nuestras casas dando vida a Doogie Howser en Un médico precoz, el actor sólo tenía 16 años y fue el comienzo de un sinfín de éxitos como Blossom, Roseanne, Will & Grace y el éxito inolvidable de Cómo conocí a vuestra madre, tras el que interpretó al malvado Conde Olaf en Una serie de catastróficas desdichas. En 2010 la revista Time le nombró como una de las 100 personas más influyentes de Estados Unidos y ese mismo año Hollywood contó con su estrella en el paseo de la fama de Vine Street.

Fanático

29 de julio

Lázaro es un joven repartidor con una vida monótona se cuenta entre los millones de fans de Salva Quimera, un músico que evoca a C. Tangana pues, de hecho, las canciones que interpreta en la serie están compuestas por Alizzz, su mismo productor. Quimera es un fenómeno musical en España, pero se suicida antes del concierto de su gira mundial, al que asiste Lázaro, y éste encuentra la manera de hacerse pasar por él, convirtiéndose en su ídolo siendo a la vez su mayor fan. Los managers ven en esto una salida a la pérdida de conciertos millonarios y de una trayectoria que podría finalizar si alguien no ocupa su lugar. Entonces Lázaro descubre lo que es vivir al otro lado de la fama, siendo un ídolo sin vida privada, sin libertad ni tiempo.

Los cinco capítulos de 20 minutos de esta nueva apuesta de Netflix nos adentra en la vida de los ídolos de masas, y cuenta con cameos en su videoclip de estrellas musicales como Amaia Romero, Samantha Hudson, Mala Rodríguez y Bad Gyal. Sin embargo el protagonista de Fanático es una cara relativamente desconocida para el público español, se trata del actor argentino de 23 años Lorenzo Ferro que anteriormente participó en Narcos: México y protagonizó el largometraje El Ángel dando vida a un caso real de un joven argentino de 20 años condenado a cadena perpétua.

Corazones malheridos

29 de julio

La combinación de actores e historia de Corazones malheridos parece infalible, Sofia Carson (Los Descendientes) y Charles Meton (Riverdale) dan vida a una pareja unida inicialmente por conveniencia. En este drama juvenil basado en la novela homónima de Tess Wakefield conoceremos a Cassie Salazar (interpretada por Carson), una joven que trabaja por las noches en un bar pero que persigue con ahínco su sueño de ser cantautora. De hecho, ha sido la propia Carson la que escribió las canciones de su personaje. Por otro lado Luke Morrow está formándose en la academia militar. Ambos se conocen fortuitamente y deciden aliarse para mejorar su situación económica, si se casan ella podrá tener acceso al seguro médico militar y pagar así las facturas provocadas por su diabetes, y él podrá tener un aumento de sueldo al tener familia a su cargo.

Ambos se casan, y lo que empieza como una relación de conveniencia se va tornando en una historia de amor que supera sus primeros y cómicos escollos bajo el mismo techo: dos auténticos desconocidos que solo pretendían costearse una vida mejor. Sin embargo, los planes de la pareja se truncan cuando él es enviado a Irak, y esta prueba de fuego supondrá un giro dramático para la joven pareja.

