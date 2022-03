Ahora sí: Luisana Lopilato y Michael Bublé confirman que están esperando su cuarto hijo

Luisana Lopilato y Michael Bublé dejaron ayer muy despistados a sus fans con el mensaje 'oculto' que escondía el videoclip de la nueva canción del artista canadiense, I'll Never Not Love You. Se transformaron en parejas míticas de la historia del cine y, justo al final, hacían un guiño al vídeo que protagonizaron hace exactamente 13 años, Haven't Met You Yet... pero con un cambio importante. En las imágenes se ve al matrimonio junto a sus tres hijos (Noah, Elias y Vida) pero lo que más ha llamado la atención es que Luisana aparece embarazadísima. Como era de esperar, todos han empezado a preguntarse si es de verdad o no y les han mandado un aluvión de mensajes.​​​​​​

VER GALERÍA

Horas más tarde, han sido los propios Michael y Luisana los que han querido confirmar la noticia compartiendo estas fotos tan entrañables en familia. "Ooops! Lo volvimos a hacer... bebit@ en camino", han escrito en sus respectivas cuentas sin desvelar si se trata de una niña o un niño. En un marco incomparable y rodeada de nieve, la que fuera protagonista de la serie de televisión Rebelde Way posa así de feliz y sonriente mientras sus hijos le dan un cariñoso beso a su 'tripita'.

- Luisana Lopilato y Michael Bublé muestran lo mucho que han crecido sus hijos

"¡¡El corazón me estalla de felicidad!! Los amo tanto", ha dicho Daniela Lopilato, hermana de la actriz argentina, que se ha alegrado mucho por la buena nueva. También han recibido el cariño de Sara Sálamo, que coincidió con Luisana en el rodaje de la película Perdida hace algunos años. "¡Felicidades, familia!", ha comentado. La familia Michael Bublé también ha celebrado por todo lo alto su embarazo, como la hermana del cantante, Brandee, que ha publicado: "Me encanta. ¡Os amo! ¡El Zoo Bublé sigue creciendo!".

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Un sueño cumplido

Luisana siente adoración por sus hijos, sin embargo, tiene una relación especial con Vida. La niña, que en julio cumplió tres años, tiene un precioso pelo rubio platino y unos llamativos ojos claros herencia de su madre, quien está totalmente enamorada de su pequeña. "Mi mejor amiga, mi ángel, regalo de Dios... cambiaste nuestras vidas, aún así cuando era difícil, nos iluminaste el corazón. Sos mi princesa favorita de todos los cuentos, ¡no puedo esperar escribir más capítulos juntas! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te amo!", escribió en su cuenta personal. Luisana habló en una ocasión de lo importante que fue el nacimiento de su tercera hija, a la que define como "un regalo de Dios". "Después de todo lo que pasamos como familia, para nosotros es volver a apostar, es vida... y la verdad es que nos dio vida a todos y nos unió como familia", respondió a Susana Giménez en su programa de televisión cuando le preguntó por qué habían decidido ponerle ese nombre.

- Luisana Lopilato habla sobre el estado de su hijo Noah, dos años después de superar su enfermedad

VER GALERÍA

También es habitual que la actriz argentina dedique cariñosos mensajes a su marido y sus hijos a través de las redes sociales. "Somos nuestra propia banda de rock 'Los Bublés Lopilatos', como me gusta decir a mí. Mi familia, mi todo... En las buenas y en las malas, siempre recorriendo el camino de la mano", "Si tan solo pudiera detener el tiempo para que no crezcan tan rápido...", o "Me encanta compartir la vida con vos, y el gran padre en el que te convertiste. Siempre estás ahí para nosotros, no importa cuan lejos estés o cuánto trabajo tengas ¡siempre somos tu prioridad!", ha escrito.

Loading the player...

Luisana Lopilato se 'derrite de amor' bailando con sus hijos, Noah y Elías

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.