¡Sorpresa! Luisana Lopilato presume de embarazo en el último vídeoclip de Michael Buble La pareja estaría esperando su cuarto hijo, a juzgar por las imágenes del último single del artista 'I'll Never Not Love You'

Es un canto a su relación con mayúsculas, mucho más por la sorpresa que se esconde en sus imágenes. Michael Bublé está a punto de estrenar el vídeo de su nuevo single I'll Never Not Love You, una especie de continuación de otro que hizo hace una década con el título de Haven't Met You Yet en el que reflejaba el inicio de su historia de amor con su mujer. Luisana Lopilato y Michael vuelven a convertirse en protagonistas de estas imágenes y ¡sorpresa! ha sido precisamente aquí donde se ha desvelado la gran noticia: Luisana aparece embarazada. En las capturas publicadas por TMZ se puede ver a la argentina en avanzado estado de gestación del que sería su cuarto hijo, caminando por los pasillos de un supermercado precedida por sus tres hijos: Noah, de siete años, Elias, de cinco, y Vida, de tres.

Haven’t met you yet fue el precioso inicio de un romance verdadero. Diez años después, la historia continúa en una extraordinaria secuela” escribe el artista, lo que parece toda una premonición de lo que se podrá ver en el vídeo, que refleja historias de amor de película como Titanic, The Notebook y La princesa prometida. Ni el cantante ni la actriz han hecho comentarios al respecto de lo que se puede ver en estas imágenes, ni han confirmado la buena noticia que llega tres años después de que su hijo Noah superara un cáncer.

El pequeño tenía solo tres años cuando le diagnosticaron la grave enfermedad (en 2016), un fuerte golpe para la familia. En alguna ocasión, la artista argentina se ha referido a la complicada etapa que atravesaron entonces. “Uno sigue teniendo chequeos y tienes miedos como padre pero ya lo dejo en manos de Dios, ya digo ‘que lo cuide Dios’, ya está. Ahora hay que seguir para adelante” aseguró. “Obvio fue difícil. Quizás ahora me siento, no sé si fuerte, pero sí con más fuerzas de poder ayudar a otras mamás. Como en su momento me ayudaron y necesitaba hablar con mamás y familias y ver lo que estaban pasando” explicó hace unos meses, asegurando que el apoyo de tantas personas anónimas la hizo sentirse arropada.

Unidos siguieron adelante y celebraron la curación de su hijo a finales de 2017. Poco después nacía Vida, su tercera hija, un nombre que era toda una declaración de intenciones sobre los sentimientos que les embargaban entonces. Una numerosa familia que, a juzgar por estas últimas imágenes, parece que va a sumar un nuevo miembro dentro de poco.

