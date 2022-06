Christian Gálvez se despide emocionado de su programa de radio

Christian Gálvez pone punto y final a su etapa radiofónica. Desde hace algo más de un año, el presentador ponía voz al espacio de entretenimiento De sábado con Christian Gálvez, una experiencia que ha sido única y que le ha traído nuevos aprendizajes, tanto en lo personal como en lo profesional. Por ello, el conductor se ha mostrado emocionado y agradecido con todos aquellos que han hecho de este proyecto laboral un pequeño hogar. "Ha sido un verdadero honor trabajar aquí y vaya por delante mi eterna gratitud por haber trabajado con tantas personas que me han enseñado cómo hacer y cómo no hacer las cosas: cosas tales como que una jerarquía vertical no vale la pena sino hay respeto horizontal o a comprender que al miedo no se le combate porque el miedo somos nosotros: hay que escucharle, comprenderle y actuar en consecuencia", ha expresado el periodista a través de sus perfiles sociales. Unas bonitas palabras que ha acompañado con fotografías de los mejores momentos dentro del estudio de grabación.

VER GALERÍA

La última declaración de amor de Christian Gálvez a Patricia Pardo que esconde una gran pregunta

Esta última despedida es el colofón final a un tiempo de cambios, ya que, recientemente, Christian Gálvez ha acaparado numerosos titulares al terminar su relación con Almudena Cid, tras once años de matrimonio. Además, ha comenzado una historia de amor con su compañera de cadena, Patricia Pardo. Precisamente, en este texto de despedida también tenía cabida una reflexión sobre esta relación sentimental. "En este tiempo, aprendí a soltar a los que tuvieron que marchar, para hacer espacio a los que debían y querían llegar", toda una declaración de intenciones para su chica en las mismas ondas en las que se confirmó públicamente su romance.

VER GALERÍA

Junto a Patricia ha comenzado un nuevo camino cargado de ilusión. Ninguno de los dos esconde su amor y es habitual verlos pasear de la mano por la calle. Igualmente, el que fue conductor de Pasapalabra se encuentra muy integrado en el núcleo familiar de su pareja, puesto que ya han realizado varias escapadas a la tierra natal de ella, Galicia, para conocer a sus padres. Además, se le ha podido ver muy pendiente de las hijas de la periodista, Aurora y Sofía, de seis y cuatro años respectivamente. El propio Christian ha reconocido en otras ocasiones que es una persona muy niñera y que le gustaría cumplir su sueño de ser padre y tener su propia familia.

VER GALERÍA

De un flechazo televisado a una redada policial, así han sido los matrimonios de Christian Gálvez y Patricia Pardo

En lo referido al trabajo, en estos momentos, el presentador de Telecinco vuelve a volcarse en su faceta televisiva con la continuidad de las grabaciones de Alta Tensión, un concurso cultural de la sobremesa emitido en Cuatro, que, recientemente, ha batido su propio récord dando el mayor boté de la cadena. De la misma manera, prepara el estreno del formato de variedades Esta noche gano yo, con el que volverá al prime time de Mediaset. En este nuevo programa contará con la inestimable colaboración de Carolina Cerezuela, juntos buscarán los talentos ocultos de algunas de las celebridades más populares del país.