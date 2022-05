La exgimnasta se separó de Christian Gálvez en diciembre La confesión de Almudena Cid al terminar una etapa agridulce 'Durante todos estos meses he girado sin un aparente punto fijo', ha dicho la actriz y exgimnasta

Tras 15 años juntos, Almudena Cid y Christian Gálvez decidieron poner punto y final a su matrimonio. Formaban una pareja modelo y parecía que estaban muy felices, por eso la noticia de su separación, que ¡HOLA! dio en exclusiva el pasado mes de diciembre, sorprendió a todos. Desde entonces, tanto la actriz como el presentador han ido poco a poco rehaciendo su vida y han encontrado en el trabajo uno de sus mayores refugios. En el caso de Almudena, ha estado de gira por España con la obra de teatro Una historia de amor, que tal y como nos contó ha sido para ella "un poco terapéutica y también sanadora".

La exgimnasta ha vivido unas semanas de muchos cambios y ahora pone fin a la que ha sido, sin duda alguna, una etapa agridulce. "Girando, girando, hemos llegado a la última función de Una historia de amor hasta después del verano. Lo cierto es que durante todos estos meses he girado sin un aparente punto fijo, ese que te ayuda a no marearte después de tanta vuelta", ha escrito Almudena junto a un vídeo en el que aparece dando vueltas en la arena. "Quizás solo se trataba de eso, de dejarte caer rodando sin poner resistencia, para que de forma natural disminuyera la inercia de la caída", reflexiona sobre lo que ha vivido.

La actriz vasca se ha sincerado en este texto con el que ha querido dar las gracias al equipo de la obra porque ha sido "la mejor compañía que podía haber tenido, humana y laboral". "He disfrutado mucho de cada viaje sintiendo que era compatible con hacerlo por trabajo, algo que me resultaba prácticamente imposible durante mi carrera deportiva. Así que solo puedo dar las gracias y que el escenario me vuelva a reencontrar, con vosotros y conmigo misma, porque sí, está superficie es mucho más que unas tablas de madera iluminadas", concluye.

Nuevos comienzos

Recientemente, Almudena confesaba que había estado "un tiempo sobreviviendo y ahora estoy viviendo", demostrando que poco a poco está consiguiendo volver a coger las riendas de su vida. La actriz se siente muy orgullosa de todos los pasos que está dando y hace unas semanas publicó este mensaje tan significativo: "Mi vida ya en mí", que refleja que en estos momentos se está centrando única y exclusivamente en ella misma, en su bienestar y en hacer todo lo que le aporta cosas positivas. Almudena Cid se está embarcando en muchas cosas nuevas y una de ellas ha empezado esta semana. Así la hemos visto en su primer día de pole dancing, una disciplina que ha probado en un centro madrileño y que, gracias a su pasado como gimnasta, se le da muy bien.