La 'lección de vida' de Josué Cuadros tras ganar el mayor bote de la historia de Cuatro

Cuatro ha escrito este lunes un nuevo capítulo en su historia. Tras 17 años de emisión en antena, el canal ha entregado su bote más cuantioso durante la emisión del concurso Alta Tensión, un total de 693.000 euros. ¿El gran afortunado? Josué Cuadros Olmedo, un joven de Madrid que, tras llegar por décima vez al panel final, lograba dar con las siete opciones correctas en una prueba en la que tan sólo contaba con 30 segundos para descubrir los nombres de las grandes leyendas del mundo del boxeo. Una temática que en un principio le dejaba algo frío, pero que le ha dado una de las mayores alegrías de su vida. En el instante en que Christian Gálvez, presentador del formato, gritaba un efusivo correcto, el concursante no ha podido evitar su emoción. "No me lo creo, no me lo creo", repetía una y otra vez todavía sorprendido, al mismo tiempo que se ha fundido en un gran abrazo con el conductor del programa.

Un momento inolvidable al que ha querido acompañar con un testimonio de vida. "Yo padezco Síndrome de Asperger. Hoy, con esta gesta, he demostrado que las personas que tenemos dificultades psíquicas o mentales podemos aspirar a grandes cosas como esta", ha declarado Josué emocionado. Igualmente, ha querido hacer un alegato sobre la integración social y los pasos que aún quedan para conseguir una sociedad donde se derriben los prejuicios en torno a este tipo de problemas. "En mi trabajo casi todos mis compañeros tienen dificultades mentales y con cosas como esta demostramos que podemos lograr lo que nos propongamos y conseguir que muchos que nos etiquetan, o mal etiquetan, quieren que no logremos". Unas palabras que han terminado también por emocionar a Christian Gálvez que le ha brindado su apoyo. "Josué no solo nos ha dado un momento de historia televisiva, sino también una lección de vida", ha proclamado el periodista.

Una victoria que también supone un gran cambio en la vida de Josué. "Me he sentido aliviado por dentro. Puede que me compre una vivienda. Gracias a este premio tengo el futuro asegurado a medio plazo". Igualmente, ha dedicado este premio a una de las personas más importantes de su vida: su madre, ya que ella ha sido su apoyo incondicional durante todo este tiempo y fue la primera fuera de plató en recibir la buena noticia a través de una llamada de teléfono. De esta manera, el concursante también ha confesado que parte del dinero irá destinado a disfrutar de pequeños placeres de la vida junto a su familia. "Con el bote podré cumplir mi sueño de ir a París junto a mis padres para ver los Juegos Olímpicos en 2024", ya que durante su estancia de 31 programas en el concurso, Josué ha asegurado ser amante de distintos deportes, como los de la categoría del motor o el fútbol sala.

A la celebración por esta victoria de récord se han unido los que han sido sus compañeros y contrincantes durante todo este tiempo, que entre lágrimas abrazaban y felicitaban al nuevo ganador. Además, el programa ha preparado un formato especial donde los espectadores podrán conocer más detalles sobre la vida del flamante vencedor, así como las primeras imágenes del reencuentro con sus padres tras el triunfo.

